Fabio Rovazzi ' Il vegetale' sta andando incredibilmente bene Che tempo che

Fabio ROVAZZI/ Dopo Il Vegetale Massimo Boldi lo invita nel suo prossimo film (Che tempo che fa) : FABIO ROVAZZI torna questa sera ospite di Che tempo che fa. Questa volta però non in veste di cantante, ma di attore del film "Il Vegetale" di Gennaro Nunziante(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:57:00 GMT)

Fabio Rovazzi difende Fedez e Chiara Ferragni da Silvia Toffanin : Silvia Toffanin ospita Rovazzi: le parole del cantante su Fedez e Chiara Durante l’intervista di Fabio Rovazzi avvenuta oggi a Verissimo, Silvia Toffanin ha chiesto al suo ospite che cosa pensasse di Fedez e Chiara Ferragni, soprattutto sul fatto che condividessero tutto della loro vita. Fabio ha infatti ammesso che benchè si consideri un ragazzo molto social, non posta proprio tutto della sua vita come invece fanno i suoi amici. Silvia ...

Fabio Rovazzi e Karina Bondar/ Amore a gonfie vele : "Mi segue a tutti gli eventi - non litighiamo" (Verissimo) : L’attore e cantante Fabio Rovazzi sta spopolando ai botteghini con il suo primo film Il Vegetale. La storia d'Amore con Karina Bondar contin ua a gonfie vele.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 17:35:00 GMT)

Fabio ROVAZZI/ Il suo “Vegetale” secondo al Box Office (Verissimo) : L’attore e cantante FABIO ROVAZZI sta spopolando ai botteghini con il suo primo film Il Vegetale diretto da Gennaro Nunziante. La pellicola è seconda al Box Office.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 05:19:00 GMT)

Verissimo - anticipazioni puntata 27 gennaio – Tra gli ospiti Stefano Accorsi - Fabio Rovazzi - Cecilia e Ignazio con papà Moser : Nuovo appuntamento con Verissimo, nel pomeriggio di sabato 27 gennaio. puntata ricchissima di ospiti, tra i quali vedremo per la prima volta insieme in tv, la coppia Cecilia-Ignazio in compagnia di papà Francesco Moser. Oltre agli ex gieffini, Silvia Toffanin incontrerà poi i cantanti Gigi D’Alessio e Fabio Rovazzi, e gli attori Stefano Accorsi e Kasia Smutniak. E poi ancora altri personaggi, che scoprirete continuando a ...

Fabio Rovazzi al cinema con Il Vegetale - il nuovo film di Gennaro Nunziante : tra risate e tanta verità anche un messaggio positivo : Fabio Rovazzi al cinema con Il Vegetale, il nuovo film di Gennaro Nunziante con protagonista il non-cantante della scuderia Newtopia di J-Ax e Fedez. Il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso giovedì 18 gennaio, giorno del compleanno dello stesso Fabio Rovazzi. Alla sua prima esperienza cinematografica, Fabio Rovazzi si cala nei panni di un ventenne neolaureato in Scienze della Comunicazione e Marketing, in cerca di ...

CHE TEMPO CHE FA/ Pagelle : da Boris Becker a Fabio Rovazzi (puntata 21 gennaio) : A Che TEMPO che fa, il grande campione dello sport Boris Becker. Nel parterre anche Enrico Brignano, Gloria Guida, Sergio Castellitto e Fabio Rovazzi.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 07:00:00 GMT)

Fabio Rovazzi a Che Tempo Che Fa col film Il Vegetale - favola irriverente sulla precarietà (video) : Per la prima volta Fabio Rovazzi a Che Tempo Che Fa si è presentato nell'inedita veste di attore, protagonista de Il Vegetale: dal 18 gennaio scorso è arrivata nelle sale la commedia scritta e diretta da Gennaro Nunziante che vede protagonista lo youtuber e cantante al fianco di Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta, Paola Calliari, Alessio Giannone e la giovanissima Rosy Franzese (già protagonista della serie tv Sirene su Rai1). Prodotto da ...

Fabio Rovazzi / Il Vegetale si ispira a Fantozzi (Che tempo che fa) : FABIO ROVAZZI ha subito un brutto tiro mancino dall'amico e produttore Fedez. Di questo, dei suoi esordi e di molto altro parlerà a Che tempo che fa.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 22:58:00 GMT)

Che tempo che fa / Ospiti 21 Gennaio 2018 e diretta : lo scherzo di Fedez a Fabio Rovazzi : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti 21 Gennaio: Boris, Beker, Sergio Castellitto,Enrico Brignano, Fabio Rovazzi si raccontano ai microfoni di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 20:27:00 GMT)

Fabio ROVAZZI/ Fedez gli tira un colpo mancino - il suo numero è online (Che tempo che fa) : FABIO ROVAZZI ha subito un brutto tiro mancino dall'amico e produttore Fedez. Di questo, dei suoi esordi e di molto altro parlerà a Che tempo che fa.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 09:05:00 GMT)

Fedez pubblica il cellulare di Fabio Rovazzi : Compleanno da incubo per Fabio Rovazzi, Fedez rende pubblico su “Instagram” il numero di cellulare di Rovazzi. E per Rovazzi il cellulare è diventato bollente! Il compito “assegnato” ai follower di Fedez era quello di mandare un messaggio a Rovazzi con scritto “sei teso?”. E la gente non se lo è fatta dire due volte: le notifiche hanno iniziato ad arrivare a velocità vorticosa, e qualcuno si è lanciato anche in una ...

Recensione Il Vegetale con Fabio Rovazzi - con trama e commento sul film : Arriva nelle sale il nuovo film diretto da Gennaro Nunziante, regista dei film di Checco Zalone, “Il Vegetale” con Fabio Rovazzi. Vi forniremo trama, trailer e commento. Fabio è un giovane neolaureato che è alla ricerca di un lavoro. Pur di guadagnare qualche soldo è disposto a qualsiasi tipo di mansione. Purtroppo per lui, dopo un malore del padre, si ritroverà a rivedere i piani della sua vita. Stupore e scalpore, sono due sensazioni che tanti ...