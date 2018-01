Export | record di cibo Made in Italy negli Stati Uniti

Made in Italy - Coldiretti : record storico di 4 miliardi per l’Export negli Stati Uniti : Le esportazioni di cibo e bevande dall’Italia negli Stati Uniti sono aumentare del 6% nel 2017 per un totale che per la prima volta arriva a 4 miliardi di euro, il massimo di sempre. E’ quanto emerge da una proiezione della Coldiretti sulla base di una analisi degli ultimi dati Istat relativi al commercio estero. Il vino – precisa la Coldiretti – risulta essere il prodotto più gettonato dagli statunitensi, davanti a olio, formaggi e pasta. Anche ...

Vino - +7% Export 2017 : è record storico : 10.55 Nel 2017 l'export del Vino ha fatto registrare un aumento pari al 7%,raggiungendo circa 6 miliardi di euro, il massimo storico. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti, che conferma il successo della prima voce dell'export agroalimentare italiano. Nonostante la vendemmia 2018 sia tra le più precoci e scarse dal dopoguerra, l'Italia mantiene il primato mondiale tra i produttori, davanti alla Francia. Gli Stati Uniti si confermano il ...

Vino - Coldiretti : l’Export tocca il record storico di 6 miliardi : E’ tempo di bilanci per il Vino Made in Italy che aumenta del 7% il valore dell’export e raggiunge il massimo storico di sempre a circa 6 miliardi di euro: il dato emerge da una analisi Coldiretti in riferimento al bilancio dell’anno trascorso che conferma il successo della prima voce dell’export agroalimentare nazionale. La crescita all’estero, in valore ed in volume, “è una ottima premessa dopo una ...

Il 'Super-Euro' frena l'Export in Usa dopo il record storico del 2017 : La nuova strategia Usa 'America first' sottolinea la Coldiretti sembra avere i primi effetti in una politica monetaria aggressiva che rischia di costare caro all' Italia . Gli Stati Uniti continua la ...

Export da record per i dolci natalizi made in Italy : Ravenna quinta provincia in Italia con +18 - 7% : ...molto interessanti - sottolinea il Segretario provinciale di Confartigianato Tiziano Samorè - perché sono un esempio di come il nostro Paese possa davvero tornare ad essere protagonista nell'economia ...

2017 anno record per l'Export agroalimentare : (Teleborsa) - L'agroalimentare con regali enogastronomici, pranzi e cenoni è quest'anno la voce più importante del budget che le famiglie italiane destinano alle feste di fine anno , con una spesa ...

La Cina rimuove il bando sulla carne bovina italiana : aumento record dell’Export : Con l’aumento record del 17% delle esportazioni agroalimentari italiane in Cina del 2017 è positiva la decisione del governo di Pechino di rimuovere dopo 16 anni il bando sulla carne bovina tricolore, assicurando nuove opportunità agli allevamenti Made in Italy. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’annuncio dato dal Ministero dell’Agricoltura cinese e dall’Amministrazione per il Controllo della Qualità, ...

Export di cibo lombardo +16% - è record! Rispetto al 2016 l'agroalimentare è cresciuto di un altro 9%. Gli incrementi su tutti i cinque ... : Record storico per l'Export agroalimentare lombardo nel mondo, che per la prima volta a settembre supera i 5 miliardi di euro, con un aumento del 16% Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È ...

Coldiretti : record Export spumante - +11% : 19.25 Con un balzo dell'11% nelle bottiglie spedite all'estero lo spumante italiano conquista le tavole nel mondo dove per Natale e Capodanno 2017 ci sarà il record storico di brindisi made in Italy. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti da cui si evidenzia che a fine anno sarà raggiunto per la prima volta il record storico dell'export per un valore superiore a 1,3mld di euro, sulla base delle spedizioni rilevate dall'Istat nei ...

Export : Martina - da record a 40 mld - altro che dazi e barriere di Salvini : Non a caso proprio lunedì inizierà la seconda edizione della ?Settimana della cucina italiana nel mondo' con oltre mille eventi in più di cento Paesi. Qualità e distintività sono le parole chiave per ...