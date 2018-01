Eva Henger accusa Monte | “Hai portato la droga sull’Isola”

La pesante accusa di Eva Henger : «Francesco Monte ha portato la droga sull’Isola». E la Marcuzzi se la prende con lei : Eva Henger “Ha portato la droga in trasmissione“. Eva Henger vuota il sacco e spiazza tutti nel corso del secondo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2018. La concorrente ungherese del reality lancia una stoccata a Francesco Monte, che -secondo la naufraga- nei giorni di convivenza nella villa – prima dello sbarco sull’Isola – avrebbe fatto uso di marijuana. L’ex tronista è sbigottito e contesta ...

Alessia Marcuzzi e Mara Venier attaccano Eva Henger all’Isola : Mara Venier e Alessia Marcuzzi contro Eva Henger all’Isola dei Famosi L’attacco di Eva Henger avvenuta all’Isola nei confronti di Francesco Monte hanno dato molto fastidio ad Alessia Marcuzzi e Mara Venier, le quali hanno voluto dire la loro in diretta. La nomination dell’ex tronista di Uomini e Donne nei confronti dell’ex pornostar non è stata digerita da Eva, tanto che questa ad inizio puntata ha affermato che ...

Isola dei Famosi : chi esce tra Eva Henger e Marco Ferri? Il pronostico : Chi uscirà all’Isola dei Famosi tra Eva Henger e Marco Ferri? Il pronostico È già passata una settimana sull’Isola dei Famosi e uno dei naufraghi deve andare via. Dopo Chiara Nasti, che ha abbandonato il programma a causa della lontananza dal fidanzato Ugo, chi lascerà l’Honduras tra Marco Ferri e Eva Henger? Il primo è […] L'articolo Isola dei Famosi: chi esce tra Eva Henger e Marco Ferri? Il pronostico proviene da ...

Eva Henger - in nomination/ La figlia Mercedesz minacciata dai fan di Francesco Monte? (Isola dei Famosi 2018) : Eva Henger, l'ex attrice a luci rosse è al televoto con Marco Ferri. Sarà eliminata o andrà avanti la sua avventura in Honduras dopo i battibecchi di questo inizio? (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:35:00 GMT)

Isola 2018 anticipazioni stasera 29 gennaio : Chiara Nasti abbandona - Eva Henger eliminata? : Meno uno: Chiara Nasti ha abbandonato l'Isola dei famosi 2018. Le antcipazioni sulla puntata di stasera cominciano col botto, ma le diChiarazioni di Gabriele Parpiglia parlano chiaro, anzi chiarissimo. La fashion blogger non ha resistito neanche una settimana sulle spiagge dell'Honduras ed è giunta la conferma che si tratti proprio di lei; qualche ora fa, infatti, Parpiglia aveva annunciato che un naufrago aveva abbandonato l'Isola 2018, ma non ...

Eva Henger rischia - Chiara Nasti vuole mollare e sull'Isola dei famosi sbarcano i naufraghi fantasma : Seconda puntata dell' Isola dei famosi e tante sorprese. Questa sera, Alessia Marcuzzi , insieme agli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari , decreterà il primo eliminato tra Eva Henger e Marco ...

CECILIA CAPRIOTTI/ Continua la diatriba con Eva Henger - ne rimarrà una sola? (Isola dei Famosi 2018) : CECILIA CAPRIOTTI, Continua la lite con Eva Henger: ne rimarrà una sola? Sicuramente il pubblico è divertito dalle continue polemiche e dalle battute a luci rosse. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 09:01:00 GMT)