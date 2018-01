EV ancora più ' verdi' con l' Audi Smart Energy Network

"Berlusconi ci ha dato buca ma lo perdoniamo". Silvio colpisce ancora a "Mezz'ora in più" : "Silvio Berlusconi 'ci ha dato buca' ma lo perdoniamo perché ci sono le liste da chiudere e quindi lo aspettiamo nelle prossime settimane". A dirlo è Lucia Annunizata, conduttrice di "Mezz'ora in più", aprendo il suo programma su Rai3.La giornalista prosegue: "Mi dicono che se oggi se non prendi una buca da Berlusconi non sei nessuno".Quando Berlusconi abbandonò lo studio di "In mezz'ora"

Eurozona - forecaster sempre più ottimisti : alzate ancora stime su PIL e inflazione : Teleborsa, - Professional forecasters sempre più ottimisti sulla congiuntura dell'Eurozona. Il panel di esperti interpellati trimestralmente dalla Banca Centrale Europea ha infatti alzato le stime su ...

Eurozona - forecaster sempre più ottimisti : alzate ancora stime su PIL e inflazione : Professional forecasters sempre più ottimisti sulla congiuntura dell'Eurozona. Il panel di esperti interpellati trimestralmente dalla Banca Centrale Europea ha infatti alzato le stime su PIL e ...

Nintendo Switch è ancora una volta la console più venduta in Giappone : Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato le ultime novità relative alla strategia che Nintendo vorrebbe adottare per accrescere le vendite di Nintendo Switch: la compagnia vorrebbe vendere più console a una sola famiglia per avere maggiori unità sotto un solo tetto. Oggi l'ibrida della grande N torna protagonista grazie ai dati di Media Create, dai quali apprendiamo che Nintendo Switch è ancora una volta la console più venduta in Giappone. ...

Taylor Swift ha reso ancora più speciale il matrimonio di una fan : Per Taylor Swift niente conta più dei suoi fan e lo ha dimostrato ancora una volta! Dopo aver aiutato una fan incinta e rimasta senza casa alla fine dello scorso anno, la cantante questa volta ha mandato una sorpresa a una Swiftie per il suo matrimonio: ti raccontiamo tutto nel video. [arc id=”b32354b8-e97f-4956-a793-b1cd4514d621″] Taylor Swift ha da poco pubblicato il nuovo video “End Game“: lo puoi vedere, così come ...

Torna il Sei Nazioni di rugby e Discovery rinnova i diritti fino al 2021. Araimo : il nostro impegno sarà ancora più intenso. Tutte le ... : Su Dmax, in chiaro al canale 52 del digitale terrestre, sarà possibile seguire Tutte le 15 sfide, anche in live streaming sulla piattaforma ott gratuita Dplay. Per gli approfondimenti pre e post gara ...

Margherita Buy : 10 curiosità che ancora non sai sull'attrice più premiata in Italia : ... Roma Altra curiosità che non tutti conoscono su Margherita Buy è che è cresciuta nel quartiere Coppedè di Roma , dove già da giovanissima si è avvicinata al mondo del teatro frequentando l'Accademia ...

Chiellini : 'Risultato ancora pericoloso. Dobbiamo concretizzare di più' : Intervistato ai microfoni di Premium Sport, il difensore bianconero Giorgio Chiellini ha commentato la prima frazione di gioco: 'Il risultato è ancora pericoloso e non ci fa stare tranquilli. Abbiamo ...

Crisi economica - è stata l'occasione per i più ricchi di diventare ancora più ricchi. I dati choc di Oxfam : Oxfam, capofila delle organizzazione non governative sul tema della condizione sociale, alla vigilia del Forum di Davos, fa girare dati che non lasciano alcun dubbio su come l'elite ha affrontato la ...

Call of Duty : WWII è ancora una volta il titolo più venduto in UK : Mentre pochi giorni fa vi riportavamo il trailer ufficiale dell'evento The Resistance di Call Of Duty: WWII, ecco che oggi lo sparatutto targato Sledgehammer Games torna protagonista con i recenti dati di vendita relativi al mercato del Regno Unito.Come segnala MCV, scopriamo che nell'ultima settimana Call Of Duty: WWII conquista nuovamente la prima posizione nella classifica UK. Il titolo, quindi, si conferma per la decima volta il più venduto ...

Massimo D'Alema a Mezz'ora in più : "Non capisco la scelta di Emma Bonino". E attacca ancora sulla legge elettorale : "È un inganno" : "Se nessuno vince, il presidente (della Repubblica ndr) sceglierà la personalità che possa raccogliere il maggior consenso politico. L'importante è che anziché fare inciuci ci si affidi alla corretta prassi elettorale". Lo ha detto Massimo D'Alema, ospite di Lucia Annunziata nella trasmissione 'Mezz'ora in più' su Rai3."Questa legge - ha aggiunto D'Alema - è un inganno: i maggiori partiti cercano di ...

Il centrodestra vola ancora : il programma è più credibile : È di nuovo una crescita per Forza Italia quella messa in evidenza da un sondaggio Ixè realizzato per Huffington Post, che mostra per la settima volta di fila nel rilevamento mensile un segno più per i moderati del centrodestra, con uno stacco sempre più chiaro dalla Lega Nord e un Pd che ritorna a perdere punti, avvicinandosi a quota 22%. Sopra il 7% Liberi e Uguali, mentre il Movimento 5 Stelle rimane leggermente sotto il 28% delle ...

Bonus benzina disponibile. E 7 mln in più in Basilicata. Ma benzina contraffatta ritorna ancora : La Basilicata, con Veneto e Liguria rientra nel novero delle regioni che possono usufruire delle royalties che le compagnie che estraggono benzina o gas mettono a disposizione nel fondo di produzione.

Perché dieci anni dopo Breaking Bad è ancora una delle serie più moderne : dieci anni fa, sulla AMC, andava in onda la prima puntata di Breaking Bad, e dieci anni fa, dopo quel primo episodio, dopo quella prima volta in cui incontravamo Walter White, la televisione diventava qualcosa di profondamente diverso e innovativo; iniziava, forse, la vera Golden Age della serialità, con i suoi picchi qualitativi più alti dai tempi di The Wire e I Soprano, e un nuovo modo, diverso e più attento, di raccontare. In cinque ...