Entra in stanza e viene risucchiato dalla macchina per la risonanza magnetica | muore

Entra per sbaglio in una stanza dell'aeroporto di Parigi : clochard trova 300mila euro e sparisce : Natale inimmaginabile per un clochard di 50 anni che frugava nei cassonetti all'aeroporto di Parigi: si è appoggiato per sbaglio a una porta che dava sui locali di una società di trasporto di fondi, è Entrato ha 'preso' un paio di sacchi di banconote e se n'è andato indisturbato. Di lui non si sa nulla, tranne che oggi si aggira con 300.000 euro in tasca.L'episodio, di cui riferisce Le Parisien, è accaduto al ...