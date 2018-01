: Enrico Mentana pessimista sul futuro dei giornalisti in erba - RBarlacchi : Enrico Mentana pessimista sul futuro dei giornalisti in erba - midnight_log : Tutta la parte sull'indifferenza deve essere ricordata ogni giorno e in ogni situazione #RazzaUmana - Liliana Segre… - luciano40397087 : RT @corpodelledonne: L'intervista di #Mentana @La7tv a #LilianaSegre va vista. Tratta sì di #olocausto ma ancor più di #indifferenza del… - CircoloDiNoto : RT @corpodelledonne: L'intervista di #Mentana @La7tv a #LilianaSegre va vista. Tratta sì di #olocausto ma ancor più di #indifferenza del… - discoradioIT : #elezioni, ultime ore per i partiti alle prese con la composizione delle #liste elettorali. Alle 20 scade il termin… -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) “È un lavoraccio, preparati”. Questa è forse la frase che qualunque aspirante giornalista si è sentito ripetere almeno una volta, ma non soltanto per l’attività in sé, poiché chiunque è consapevole di ciò che gli spetta prendendo un microfono in mano o scrivendo un articolo di giornale, ma per la natura stessa del mestiere: gli orari predefiniti non esistono, si può stare svegli anche per 48 ore di fila e ci si riposa poco. Eppure, anche se sono scarse le garanzie, tanti sono i ragazzi che si accingono a intraprendere un viaggio in questo mondo meraviglioso, in cui bisogna essere sempre aggiornati, si conoscono e si imparano tantissime cose e ci si ritrova a viaggiare da una parte del mondo all’altra anche in un solo giorno. Purtroppo per le nuove generazioni questo campo non offre molte opportunità, in particolare nell’ultimo periodo. A dirlo è, direttore di TG La7, che ...