Eminem | il suo primo concerto in Italia sarà a Milano a luglio

Il rapper Eminem farà il suo primo concerto in Italia - il 7 luglio a Milano : Il rapper americano Eminem, tra i più apprezzati e di successo degli ultimi vent’anni, farà un concerto sabato 7 luglio a Milano, nell’Area Expo: è il suo primo in Italia. I biglietti saranno messi in vendita mercoledì 31 gennaio alle The post Il rapper Eminem farà il suo primo concerto in Italia, il 7 luglio a Milano appeared first on Il Post.

Eminem ha risposto per le rime a chi ha criticato il suo nuovo album “Revival” : Il fatto che Eminem fosse un tipo che non le manda a dire, lo sapevamo già. Ma ora è arrivata l’ennesima conferma: il rapper di Detroit è più agguerrito che mai, soprattutto con chi non ama la sua musica. via GIPHY Eminem ha risposto per le rime a chi ha criticato il suo ultimo album “Revival”: alcuni suoi detrattori lo accusano di essersi ammorbidito, scegliendo di fare duetti con Beyoncé, Ed Sheeran, Pink, Alicia ...

Il video di Walk on Water di Eminem senza Beyoncé - il rapper tra i suoi cloni e un finale a sorpresa : Dopo l'anteprima dei giorni scorsi, è finalmente uscito il video di Walk on Water di Eminem, singolo che ha anticipato l'arrivo del nuovo disco del rapper Revival. Il rapper, infatti, ha stuzzicato i fan sui social nelle ultime ore, pubblicando diversi trailer del video tanto atteso. Il video è stato inizialmente pubblicato in anteprima da Eminem su Apple Music, per poi approdare su Youtube. Il brano in collaborazione con la regina del pop ...