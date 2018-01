Emergenza smog - Legambiente : "codice rosso" in 39 capoluoghi : Roma, 29 gen. (askanews) - Emergenza smog sempre più cronica in Italia: aria irrespirabile nelle grandi città con un 2017 da "codice rosso" a causa delle elevate concentrazioni delle polveri sottili e ...

Emergenza smog - Italia la peggiore d’Europa : il confronto con le sorelle europee è impietoso : Le città Italiane “sono indietro rispetto alle sorelle europee anche su interventi di mobilita’ sostenibile e rigenerazione urbana. La lunghezza totale dei chilometri di metropolitane in Italia e’ inferiore a quella della sola citta’ di Madrid (235 km contro i 291 della citta’ spagnola). Anche i nuovi progetti sono limitati e inadeguati a recuperare i ritardi: a Roma, ad esempio, continuando cosi’ ci vorranno ...

Emergenza smog - Italia la peggiore d’Europa : “Servono misure urgenti” : Nella lotta all’inquinamento atmosferico ad avviso di Legambiente “e’ urgente mettere in atto interventi strutturali e azioni ad hoc sia a livello nazionale sia a livello locale e regionale, ma anche ripensare le citta’ e la mobilita’. Una sfida che la prossima legislatura deve assolutamente affrontare”. In sostanza, osserva il responsabile scientifico dell’associazione ambientalista, Giorgio Zampetti, ...

Emergenza smog e vergogna italiana : Torino - Milano e Napoli le peggiori d’Europa : Torino, Milano e Napoli sono in testa alla classifica delle città europee più critiche per lo smog: i valori peggiori per concentrazione media annuale di polveri sottili (Pm10) si registrano a Torino (39 microgrammi per metro cubo), Milano (37) e Napoli (35), che primeggiano su Siviglia, Marsiglia e Nizza dove la concentrazione media annuale di Pm10 è di 29. Roma si piazza con Parigi al settimo posto con 28 microgrammi per metro cubo. E’ ...

Emergenza smog in Cina : stop ai veicoli più inquinanti a Pechino : Per tentare di arginare l’Emergenza smog a Pechino è stato deciso lo stop ai veicoli ad alte emissioni: lo ha reso noto un funzionario del governo locale. Al momento i veicoli con emissioni elevate sono vietati all’interno del sesto raccordo anulare. Lo scarico dei veicoli, le emissioni industriali e il carbone sono tra le cause dell’Emergenza. L'articolo Emergenza smog in Cina: stop ai veicoli più inquinanti a Pechino sembra ...

Emergenza smog : Italia convocata dal Commissario Ue - sono 9 i Paesi problematici : Il Commissario Ue responsabile per l’ambiente, Karmenu Vella, ha invitato i ministri di 9 Stati membri, tra cui l’Italia, a riunirsi a Bruxelles martedì 30 gennaio, con l’obiettivo di trovare soluzioni per affrontare il grave problema dell’inquinamento atmosferico nell’Unione europea. I Paesi convocati, che si trovano ad affrontare procedure di infrazione per il superamento dei limiti concordati di inquinamento ...

Emergenza smog al Nord : Al Nord torna l'Emergenza smog. Dal ieri a Milano è scattato il blocco delle auto inquinanti, mentre a Torino, a causa del perdurare della criticità dell'inquinamento atmosferico, da oggi sarà attivo ...

Emergenza smog nel Nord Italia - blocco auto diesel a Milano e a Torino - : I livelli di Pm10 nell'aria continuano a rimanere sopra la soglia limite nelle regioni settentrionali. Nel capoluogo piemontese ferme le auto a gasolio fino a quelle euro 5. In molte città lombarde ...

La pioggia non libera il cielo : nel Nord è Emergenza smog : L’eredità del Natale è una sequenza di blocchi e limitazioni al traffico in buona parte del Nord Italia. Lo smog non dà tregua alla Pianura Padana, nonostante la pioggia, e forse solo da oggi - con il tempo in drastico peggioramento - comincerà a scendere. Ci sono zone in cui la situazione è critica da settimane: il Nord Ovest, ad esempio, dove le ...

Iran - Emergenza smog a Teheran : scuole chiuse per il quarto giorno consecutivo : Le scuole di Teheran (Iran) sono chiuse oggi per il quarto giorno consecutivo a causa degli altissimi livelli di inquinamento atmosferico: la concentrazione di particelle fini (PM2,5) nell’aria era ancora in aumento mercoledì mattina, con picchi di 181 microgrammi per metro cubo in alcune zone della capitale (il limite massimo consentito per l’OMS è di 25 microgrammi per metro cubo). Le autorità hanno raccomandato alle persone più ...

Emergenza smog : a Torino fermi anche lunedì i diesel Euro 5 : Il blocco dei veicoli diesel Euro 5 è confermato anche per domani, lunedì . Dalle 8 alle 19 le vetture adibite al trasporto persone non possono viaggiare. Lo stop per i mezzi adibiti al trasporto ...

Smog Pordenone : revocate le misure di Emergenza : Sono state revocate le misure di emergenza a Pordenone e nei comuni del conurbamento in quanto lo Smog e’ rientrato nei limiti di legge. Le limitazioni al riscaldamento e il divieto di accensione fuochi non saranno piu’ in vigore a partire da domani. Le previsioni di Arpa FVG indicano un miglioramento della qualita’ dell’aria. Le misure di emergenza del piano anti Smog attualmente in vigore sono la riduzione della ...