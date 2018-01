: RT @Corriere: Torino, Embraco conferma i cinquecento licenziamenti - CinoBalanico : RT @Corriere: Torino, Embraco conferma i cinquecento licenziamenti - NotizieIN : Embraco conferma i 500 licenziamenti - CybFeed : #BreakingNews Embraco conferma i 500 licenziamenti - giannetti_marco : RT @MediasetTgcom24: Embraco, l'azienda conferma i 500 licenziamenti nel Torinese #embraco -

L'hato i 497nello stabilimento Riva di Chieri nel torinese dove lavorano 530dipendenti. Lo rendono noto i sindacati che hanno incontrato il vertice del gruppo Whirlpool. Le tute blu avevano attraversato in corteo il centro di Torino per poi raggiungere la sede dell'Amma dove si è svolto l'incontro sindacale con la proprietà. Sul tavolo la proposta dei ministri Poletti e Calenda per la concessione della cassa integrazione in cambio di un piano di reindustrializzazione.(Di lunedì 29 gennaio 2018)