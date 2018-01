: RT @BeaLorenzin: Secondo il DG di #EMA sede #Amsterdam non sarà pronta nei tempi previsti. In più la sede transitoria risulta inadeguata. #… - ranocchia3 : RT @BeaLorenzin: Secondo il DG di #EMA sede #Amsterdam non sarà pronta nei tempi previsti. In più la sede transitoria risulta inadeguata. #… - FlavioB60 : RT @BeaLorenzin: Secondo il DG di #EMA sede #Amsterdam non sarà pronta nei tempi previsti. In più la sede transitoria risulta inadeguata. #… - Ndiagagalsen : RT @BeaLorenzin: Secondo il DG di #EMA sede #Amsterdam non sarà pronta nei tempi previsti. In più la sede transitoria risulta inadeguata. #… - liukwell : RT @BeaLorenzin: Secondo il DG di #EMA sede #Amsterdam non sarà pronta nei tempi previsti. In più la sede transitoria risulta inadeguata. #… - danieledvpd : RT @BeaLorenzin: Secondo il DG di #EMA sede #Amsterdam non sarà pronta nei tempi previsti. In più la sede transitoria risulta inadeguata. #… -

Si allungano iperché l'agenzia europea dei medicinali (Ema) torni a funzionare regolarmente dopo il trasferimento della sede ada causa della Brexit.La sede dell'agenzia era a Londra e dopo un sorteggio a Bruxelles traha vinto la capitale olandese. Il palazzo adnon è pronto ed è troppo piccolo, dice il direttore di Ema,Rasi.ora in campo.Il sindaco,Sala, e il governatore, Maroni: "Il Pirellone è disponibile". Siamo in "contatto con Gentiloni per valutare".(Di lunedì 29 gennaio 2018)