Ema | la sede di Amsterdam non c’è ancora Il governo italiano pronto a fare ricorso

Sede Ema ad Amsterdam "non ottimale". Il governo è pronto a fare ricorso : Il palazzo che dovrebbe ospitare nella città olandese l'Agenzia in trasloco da Londra sarà pronto solo a fine 2019, dopo la Brexit

Agenzia del farmaco - la sede di Amsterdam non piace all'Ema : Milano prepara il ricorso : L'Agenzia europea del farmaco , Ema, ha presentato i piani per un 'edificio di punta, moderno', che accolga ad Amsterdam i circa 900 scienziati e ricercatori costretti a lasciare Londra a causa della ...

Sede Ema - Amsterdam non è pronta e Milano ci riprova : governo valuta il ricorso : Il sospetto che Amsterdam non fosse pronta ad ospitare l'agenzia europea del farmaco Ema, dopo averla strappata a Milano per un soffio, è ora una certezza: l'edificio ancora non c'è, e il ...

Palazzo Chigi : pronti a intervenire per riproporre Milano come sede Ema : Alla luce di quanto sta emergendo sull'assegnazione ad Amsterdam della sede Ema, fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che il governo intraprenderà ogni opportuna iniziativa presso...

Brexit - Ema : "La sede in Olanda non va bene" Adesso il governo pensa a riaprire la partita : L'allarme lanciato dal dirigente: "Si allungano i tempo per il trasferimento". La politica italiana si muove per fare pressioni sull'Europarlamento. Maroni: "Amsterdam ci ha presi in giro? Cara Commissione Ue, riporta Ema a Milano, subito: il Pirellone è pronto e disponibile". Toia: "Si faccia luce"

Brexit - Ema : “La sede in Olanda non va bene” Adesso il governo pensa a riaprire la partita : Brexit, Ema: “La sede in Olanda non va bene” Adesso il governo pensa a riaprire la partita L’allarme lanciato dal dirigente: “Si allungano i tempo per il trasferimento”. La politica italiana si muove per fare pressioni sull’Europarlamento. Maroni: “Amsterdam ci ha presi in giro? Cara Commissione Ue, riporta Ema a Milano, subito: il Pirellone è […] L'articolo Brexit, Ema: “La sede in Olanda ...

Sede Ema - Amsterdam non è pronta e Milano ci riprova : governo valuta il ricorso : Il sospetto che Amsterdam non fosse pronta ad ospitare l'agenzia europea del farmaco Ema, dopo averla strappata a Milano per un soffio, è ora una certezza: l'edificio ancora non...

Il governo chiederà di rivalutare Milano per la sede dell'Ema : Roma, 29 gen. , askanews, Alla luce di quanto sta emergendo sull'assegnazione ad Amsterdam della sede di Ema, fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che 'il governo intraprenderà ogni opportuna ...

Ema : sede Amsterdam è in ritardo. E il Governo italiano valuta ricorso | : Lo ha detto il direttore generale Guido Rasi precisando che la nuova sede non sarà pronta prima di Brexit, il 30 marzo 2019. Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che il Governo intraprenderà ogni ...

Sede Ema - Amsterdam non è pronta e Milano ci riprova : governo valuta il ricorso : Il sospetto che Amsterdam non fosse pronta ad ospitare l'agenzia europea del farmaco Ema, dopo averla strappata a Milano per un soffio, è ora una certezza: l'edificio ancora non...

Sede Ema - Amsterdam non è pronta e Milano ci riprova : governo pronto al ricorso : Il sospetto che Amsterdam non fosse pronta ad ospitare l'agenzia europea del farmaco Ema, dopo averla strappata a Milano per un soffio, è ora una certezza: l'edificio ancora non...

Ema - la sede di Amsterdam non è pronta. Il governo italiano pronto a fare ricorso : Il responsabile dell’Agenzia europea del farmaco ha spiegato chea soluzione transitoria proposta dagli olandesi «non è ottimale», perché «dimezza» lo spazio della sede di Londra. Il Pirellone, come confermano sindaco e governatore, è pronto e disponibile

Ema : La sede di Amsterdam non è pronta. Milano si rifà avanti : Il palazzo di Amsterdam dove sarà trasferita l'Agenzia Europea del Farmaco (Ema) non è ancora pronto e la soluzione transitoria proposta dagli olandesi "non è ottimale", perché "si dimezza" lo spazio rispetto alla sede di Londra. Lo ha dichiarato il direttore dell'Ema, Guido Rasi, sottolineando che tutto ciò aggiunge "strati di complessità" al trasferimento e allungherà i tempi per ...

Ema - Gozi : "Su sede deve esprimersi Europarlamento - aspettiamo" : Il Parlamento Europeo dovrà esprimersi nell'ambito della procedura di codecisione per modificare la sede della European Medicines Agency, assegnata ad Amsterdam, e il governo italiano aspetta di ...