Elezioni | Paragone sfida Bossi | “Con nostalgia ed emozione mi ritrovo a predicare nella

Elezioni - Feltri avverte Paragone : “Lui ha cambiato parrocchia - noi no. Se vuole rimanere a Libero non si occupi di politica” : “Dovrà occuparsi di altro se vuole restare a Libero e candidarsi per i 5stelle. Che scriva di calcio o di televisione ma non di politica“. Lo ha detto Vittorio Feltri direttore di Libero commentando negli studi della trasmissione Siamo italiani (condotta da Roberto Poletti) la notizia della candidatura di Gianluigi Paragone, suo giornalista, per il Movimento cinque stelle. “Io quando lo assunsi – dice Feltri – era ...

Elezioni - Scanzi : “In Veneto voterei Paragone. Più titolato della Boschi a parlare di banche” : Durante L’Aria che tira (La7) Andrea Scanzi nel dibattito con Vauro Senesi sulla candidatura di Gianluigi Paragone per il Movimento 5 Stelle in Veneto non ha dubbi e spiega perché, se fosse in Veneto, voterebbe il giornalista L'articolo Elezioni, Scanzi: “In Veneto voterei Paragone. Più titolato della Boschi a parlare di banche” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni - Paragone (M5S) : “Maroni? Sceneggiata triste. Le istituzioni non sono un giro di giostra” : “Scopri le differenze tra chi si sente padrone e chi si mette a disposizione, tra chi crede nelle nomine e chi si fa scegliere dai cittadini con le parlamentarie. Dopo certe sceneggiate sono ancor più orgoglioso di stare dalla parte del MoVimento 5 Stelle con Luigi Di Maio”. Così Gianluigi Paragone, candidato alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle commenta la scelta di Roberto Maroni di non ricandidarsi alla guida della Regione ...

Elezioni - Mentana : “Paragone e Carelli candidati M5s? Rispetto loro scelta - ma non la condivido” : Ospite de L’Aria che Tira (La7), il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, si pronuncia sulla scelta dei giornalisti Gianluigi Paragone ed Emilio Carelli di candidarsi nelle fila del M5s alle prossime Elezioni politiche: “Ho sempre detto, in linea generale, di non capire la scelta di alcuni giornalisti che vanno in politica per due ragioni. Innanzitutto, ritengo che quello del giornalista è un mestiere più bello di quello del politico. ...

Elezioni - Di Maio benedice Paragone : “Con lui commissione di inchiesta permanente sulle banche” : “Sono contento che Gianluigi Paragone ci chieda di istituire una commissione di inchiesta sulle banche permanente. Ma sono contento che lui si candidi a farne parte”. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio tiene a battesimo Gianluigi Paragone e benedice la sua campagna elettorale, rilanciando la sua idea di un controllo permanente della politica sul sistema bancario: “Oggi diamo il benvenuto a Gianluigi ...

Elezioni - Paragone (M5S) inizia la campagna elettorale dall’autostrada : “Altro che sacchetti : occhio ai rincari delle tariffe” : “Se l’Epifania tutte le feste si porta via, il 4 marzo speriamo che tutti gli incompetenti si porti via. Una classe dirigente che tutti i conti li fa pagare a noi. Oltre ai sacchetti ogni anno dobbiamo ingoiare i rincari delle tariffe”. Così Gianluigi Paragone nel suo primo video dopo l’ufficializzazione della candidatura alle parlamentarie del M5S L'articolo Elezioni, Paragone (M5S) inizia la campagna elettorale ...

Elezioni - i vip in campo : Emilio Carelli - Gianluigi Paragone e il capitano De Falco : Ci sono giornalisti come Emilio Carelli e Gianluigi Paragone per il M5S, manager come Adriano Galliani per Forza Italia, o ancora personaggi venuti alla ribalta per casi di cronaca come Lucia ...