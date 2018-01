Elezioni | Miccichè Fi | insoddisfatto da liste | mi hanno mandato troppa gente da fuori

: Elezioni, fibrillazioni nel centrodestra Miccichè-D'Alì. Giusi Bartolozzi, gip presso il tribunale di Civitavecchia… - salvomessina9 : Elezioni, fibrillazioni nel centrodestra Miccichè-D'Alì. Giusi Bartolozzi, gip presso il tribunale di Civitavecchia… - BeliceIt : Salvo sorprese dell’ultima ora, quella che inizierà dopo le elezioni del 4 marzo non sarà la settima legislatura... - GiornaleLORA : Marco Campione ringrazia il Presidente Berlusconi e il Coordinatore Regionale di Forza Italia Miccichè -… - Tp24it : Peppe Parrino: "Pronto alla candidatura con Miccichè, per ricostruire Forza Italia" -

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Paloermo, 29 gen. (AdnKronos) - "Da coordinatore di Forza Italia in Sicilia mi ritengo assolutamentedalleperché, per la prima volta, mida. E non era mai successo prima, si vede che sono invecchiato...". E' lo sfogo di Gianfranco, Presi