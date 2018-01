Elezioni | il giorno del deposito delle liste Dal ritorno di Bossi al giallo Razzi

Notizie del giorno : Elezioni in Italia e Ikea : Notizie del giorno: elezioni politiche in Italia, problemi con la composizione delle liste. Ingvar Kamprad, fondatore di Ikea, è morto all’età di 91 anni. Notizie del giorno:... L'articolo Notizie del giorno: elezioni in Italia e Ikea su Roma Daily News.

Notizie del giorno : Afghanistan - Elezioni in Italia : Notizie del giorno: ieri terzo attentato in Afghanistan. Una potentissima bomba è stata collocata in un’ambulanza. Tensioni nei partiti per i programmi elettorali e la formazione... L'articolo Notizie del giorno: Afghanistan, elezioni in Italia su Roma Daily News.

Elezioni : presentati al Viminale in un giorno simboli di 55 partiti : Sono 55 i simboli depositati nella giornata di venerdì al Viminale dai partiti e gruppi che intendono partecipare alle prossime Elezioni politiche in programma il 4 marzo. Per il deposito dei ...

L’avvocato Giulia Bongiorno sarà candidata della Lega Nord come capolista in diversi collegi alle prossime Elezioni : L’avvocato Giulia Bongiorno sarà candidata con la Lega Nord alle prossime elezioni. Bongiorno, diventata famosa per aver difeso l’ex presidente del Consiglio Giulio Andreotti nel lungo processo per associazione a delinquere in cui fu prescritto per parte delle accuse e The post L’avvocato Giulia Bongiorno sarà candidata della Lega Nord come capolista in diversi collegi alle prossime elezioni appeared first on Il Post.

Elezioni - Salvini : “Bongiorno candidata. Non è riciclata della politica”. E lei : “Vaccini? Condivido posizione Salvini” : “Giulia Bongiorno si candida come capolista della Lega in diversi territori del Paese”. Lo annuncia Matteo Salvini presentandosi in conferenza stampa a Montecitorio con l’avvocato penalista, protagonista delle campagne contro la violenza sulle donne e che difese, tra gli altri, Giulio Andreotti. La Bongiorno è stata già deputata dal 2008 al 2013, quando ricoprì l’incarico di presidente della commissione Giustizia della Camera, eletta nelle file ...

Notizie del giorno : Elezioni ed incendio a New York : Notizie del giorno: Il presidente Mattarella ha firmato il decreto di scioglimento delle Camere, adesso parte il percorso che porterà alle elezioni il prossimo 4 marzo.... L'articolo Notizie del giorno: elezioni ed incendio a New York su Roma Daily News.

Regionali nel Lazio - potrebbero essere il 4 marzo lo stesso giorno delle Elezioni politiche : L'accorpamento delle due competizioni elettorale, fanno notare fonti qualificate, porterebbe allo Stato un notevole risparmio di denaro

Notizie del giorno : Elezioni in Russia e Libia : Notizie del giorno: alle elezioni presidenziali in Russia del 18 marzo non parteciperà Aleksej Navalnyj. Attacco a un oleodotto della Cirenaica, a un centinaio di... L'articolo Notizie del giorno: elezioni in Russia e Libia su Roma Daily News.

Piazza Affari e Borse europee attese poco mosse in avvio - è il giorno delle Elezioni in Catalogna : La BoJ ha come da attese confermato la sua politica monetaria, nonostante il rafforzamento dell'economia. I mercati sembrano rimanere indifferenti alla notizia dell'adozione della riforma fiscale ...

Forza Milano - così può far fuori Laura Boldrini. Lo scenario : nel giorno delle prossime Elezioni... : Per i votanti milanesi ci potrebbe essere quindi la ghiottissima occasione di archiviare la sua carriera politica per sempre. L'impresa però sarà più complicata del previsto, perché la presidenta ...