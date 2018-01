Elezioni Figc | fumata nera alla prima votazoine | Sibilia il più votato

Elezioni Figc : prima fumata nera : fumata nera al primo scrutinio per l'elezione del presidente della Federcalcio. Cosimo Sibilia dei tre candidati è quello che ha raggiunto le maggiori preferenze con 200.59 , pari al 39.37%, , secondo ...

Elezioni Figc - l’esito della prima votazione : Sibilia in testa - ma si va al secondo voto : A Fiumicino sta andando in scena l’assemblea elettiva della Figc per il nuovo presidente. Tre sono i candidati: Damiano Tommasi (presidente dell’Aic), Gabriele Gravina (presidente della Lega Pro) e Cosimo Sibilia (presidente della Lnd). L’esito della prima votazione ha visto Sibilia in testa con il 39% delle preferenze, seguito da Gravina con il 37% e Tommasi con il 22%. […] L'articolo Elezioni Figc, l’esito della ...

Elezioni Figc - oggi a Fiumicino l'elezione del presidente : ROMA - ' Se ho avuto un confronto con Tommasi? No, ancora no. L'ho intravisto ma ancora non ci siamo visti, la notte io dormo mentre gli altri fanno picchetti'. Così Gabriele Gravina, candidato alla ...

Figc - Malagò insiste con i candidati : 'Rinviate le Elezioni' : 'Auspico che ci sia un ravvedimento da parte dei tre candidati affinché non si celebrino le elezioni lunedì, lo auspico come il 90% degli italiani'. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò,...

Figc - Tommasi : "Elezioni? Non mollo. Capiamo chi sta dalla parte del calcio" : Ancora nessun accordo con Gabriele Gravina. Mentre resta in piedi un canale di dialogo con l'altro candidato, Cosimo Sibilia. Damiano Tommasi per ora va avanti per la sua strada e prosegue nella sua ...

Elezioni Figc - Damiano Tommasi : 'Nessun passo indietro' : Il momento decisivo si avvicina e Damiano Tommasi non ha alcuna intenzione di arretrare di un solo passo. È questo l'atteggiamento con cui il presidente dell'Aic si avvicina a lunedì 29 gennaio, ...

Elezioni Figc - Juventus e Roma incontrano Tommasi e Gravina : Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, i club di Serie A che non hanno ancora preso una posizione in vista delle Elezioni Figc ( Bologna, Juventus, Roma, Sassuolo, Cagliari, Sampdoria, Spal ) hanno incontrato in mattinata i due ...

Figc - Malagò chiede il rinvio delle Elezioni e punta sul commissariamento : Entro sabato i candidati Gravina, Sibilia e Tommasi devono dare una risposta al presidente del Coni. L'articolo Figc, Malagò chiede il rinvio delle elezioni e punta sul commissariamento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Elezioni Figc. Malagò chiede il rinvio : rischio commissario : ... Cosimo Sibilia (Dilettanti), Gabriele Gravina (Lega Pro) e Damiano Tommasi (Associazione calciatori): è a loro che il gran capo dello sport italiano Giovanni Malagò manifesta la propria amarezza per ...

Elezioni Figc - Malagò chiede il rinvio e attacca Tavecchio : 'In Lega Serie A sta violando le regole' : La Figc sta permettendo da moltissimi mesi che la Lega di A disconosca le regole del nostro mondo e in particolare della federazione stessa : la persona che dovrebbe adoperarsi per risolvere questo ...

Figc - Malagò chiede rinvio Elezioni : 20.16 Giovanni Malagò ha chiesto ai tre candidati alla presidenza Figc di rinviare l'assemblea elettiva in calendario per lunedì prossimo.L'istanza del presidente del Coni è stata avanzata durante l' incontro al Foro Italico con Gabriele Gravina, Cosimo Sibilia e Damiano Tommasi. Secondo Malagò sarebbe opportuno attendere l'evolversi della situazione per la governance di Lega A. Secco, però, il rifiuto di tutti e tre i candidati. "L'assemblea ...

Elezioni Figc - Capello consiglia Buffon : 'Smetti e diventa presidente' : ... attualmente fermo per infortunio, sta vedendo svanire il record di presenze in Serie A , detenuto da Paolo Maldini , che sarebbe completamente sfumato se il numero uno migliore del mondo non ...

Elezioni Figc - altro che rivoluzione post eliminazione dai Mondiali : la sfida tra Sibilia e Gravina sarà decisa dai soliti noti : L’unica certezza è che non cambierà nulla: la rivoluzione del calcio italiano si è trasformata come prevedibile in un rimescolamento di poltrone, una serie di manovre e giochi di potere (anche politici) per conquistare la presidenza della Figc. Chiunque vincerà tra Gabriele Gravina (in questo momento favorito), Cosimo Sibilia (che lo insegue) e Damiano Tommasi (sempre più defilato) difficilmente avrà la forza di cambiare il pallone. Domani tutti ...

Elezioni Figc - Malagò domani incontra Gravina - Sibilia e Tommasi : l presidente del Coni, Giovanni Malagò, incontrerà domani i tre candidati alla presidenza della Figc. Lo ha annunciato lo stesso Malagò nel corso della conferenza stampa seguita alla riunione della ...