Elezioni | Di Pietro | “Renzi non mi ha voluto | dice che sono giustizialista Preferisce il

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2018)? Quando gli hanno presentato il mio nome alla direzione nazionale del Pd, ha detto: ‘Non candiderò mai queldi Difinché sarò segretario’. Io gli ho risposto che evidentementeaccordarsi col pregiudicato Berlusconi che con ilDi”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus), l’ex magistrato Antonio Diracconta la sua esclusione dalle liste dei candidati del Pd. Ma precisa: “Io non ho chiesto al Pd di candidarmi. Nel mio Molise volevo candidarmi come indipendente nel centrosinistra. Il Pd regionale ha fatto una mozione specifica per candidarmi in una realtà indipendente di centrosinistra. Avevo messo una condizione alla mia candidatura, e cioè che non avrei mai votato per l’inciucio tra Renzi e Berlusconi. Per questa ragione Renzi non mi hacandidare. Ma io, alla mia età, dopo tutto quello che ho ...