Elezioni | Di Maio presenta candidati per l’uninominale | “Il meglio dell’Italia Fare

Elezioni - Di Maio presenta i candidati del M5S nei collegi uninominali. La diretta : “Oggi è un giorno importante per il MoVimento 5 Stelle e per l’Italia. Oggi presentiamo i nostri candidati nei collegi uninominali per le Elezioni politiche del 4 marzo. Sono le persone di buona volontà, uomini e donne, a cui abbiamo aperto le porte del MoVimento, e che si sono messi a disposizione del nostro Paese. Hanno deciso di partecipare e hanno scelto il MoVimento 5 Stelle per cambiare l’Italia”. Così Luigi Di Maio, leader del ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : Di Maio al 28% - Pd in calo ma Berlusconi non sfonda : Sondaggi Politici Elettorali, Intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: ultime notizie, fiducia leader con Gentiloni a +10% su Renzi. Analisi.

Elezioni - gag Grillo-Di Maio : “Non ci sopportiamo più - ci stiamo un po’ sul cazzo” : “Io non lo sopporto”. Comincia così il video-sketch pubblicato dal candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, sulla sua pagina Facebook. La voce fuori campo che si sente all’inizio è quella di Beppe Grillo, con il quale il politico pentastellato dà vita a una vera e propria gag da teatro di Cesena, poco prima lo spettacolo del comico genovese. I due ironizzano sul presunto allontanamento e addio del garante del ...

Elezioni - Renzi : “Sto aspettando il confronto tv con Di Maio” e a Salvini : “Doveva sfidarmi nel mio collegio? Ha cambiato idea” : “Avevano chiesto un incontro, i confronti e i duelli. Lo sto ancora aspettando. Sto aspettando che Di Maio accetti il mio invito”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, in conferenza stampa al Nazareno sfidando i ‘concorrenti’ a un confronto televisivo. “Se Di Maio ha tempo, quando ha tempo, noi siamo pronti a discutere”. E a Matteo Salvini: “Aveva detto che sarebbe venuto a ...

Elezioni - Vittorio Feltri : “Di Maio? Quando parla prendo un digestivo. Meglio Renzi”. E difende Boschi : “C’è una caduta mortale della politica. Quando sento parlare Di Maio, devo prendere un digestivo. Quando parla Renzi, sono un po’ più attento. Tra i due preferisco indubbiamente il secondo”. Così a L’Aria che Tira (La7) si esprime il direttore di Libero, Vittorio Feltri, che aggiunge: “Di Maio mi diverte moltissimo Quando sbaglia i verbi o Quando dice che la Russia è un Paese mediterraneo, ma queste cose fanno ...

Elezioni - Cerasa vs Padellaro : “M5s? Grillo si è smarcato e il 5 marzo dirà ‘Di Maio chi?’”. “Fantascienza” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra Antonio Padellaro, presidente de Il Fatto Quotidiano, e Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio. Quest’ultimo paventa uno scenario post-Elezioni nel M5s: “Ci sono segnali importanti di allontanamento di Beppe Grillo dal movimento. Il 5 marzo potrebbe essere anche pronto ad andare a teatro e a dire ‘Di Maio chi?’”. Poi stigmatizza il programma del M5S e il profilo dei candidati pentastellati: “C’è un ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ M5s primo partito “senza numeri” : Di Maio è pronto alle Larghe Intese? : SONDAGGI elettorali politici, intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: ultime notizie e analisi, M5s primo partito ma senza maggioranza. Che fare? Di Maio tra Larghe intese e opposizione(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 03:13:00 GMT)

LUIGI DI MAIO - M5S/ Elezioni 2018 - "La nostra forza è la partecipazione" : LUIGI Di MAIO, M5s: Elezioni politiche 2018, "alleanze? Programma di 20 punti non si discute". Grillo si è stancato del Movimento o di Di MAIO? I dubbi e le "trame" con Di Battista(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 23:13:00 GMT)

Elezioni - Razzi : “Di Maio? Mi vergognerei al posto suo : sa l’italiano peggio di me. E poi quando cazzo mai ha lavorato?” : “Ho una bronchite fortissima, proprio ora, quando ho bisogno di salute per combattere”. Esordisce così, ai microfoni di Morning Show, su Radio Padova, il nuovo sfogo del senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, sulla sua mancata candidatura alle prossime Elezioni politiche. “Non mi hanno neppure telefonato. Nella vita io ho imparato l’educazione” – dichiara Razzi – “anzi, i miei genitori che non ci sono ...

Elezioni - Tommasi (Fi) : “Di Maio? Sentirlo parlare fa passare la voglia di vivere”. Battibecco con Stefano Feltri : “Di Maio? Sentirlo fa passare la voglia di vivere. Non è neanche tanto credibile. Dice delle cose così banali e così scontate che è una perdita di tempo stare ad ascoltarlo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) da Paola Tommasi, braccio destro di Renato Brunetta, collaboratrice di Libero e probabile candidata di Forza Italia alle prossime Elezioni politiche. “Delle liste non so niente” – precisa – “però abbiamo un programma chiaro, con ...

Elezioni - Di Maio apre ad alleanze di programma : Il capo politico pentastellato commenta anche le parole di Berlusconi su Tajani premer. 'Qual'è la linea ufficiale di quella coalizione? Quella di Berlusconi o del leader del Carroccio?'

SONDAGGI Elezioni 2018/ Centrodestra al 37% ma cala Salvini : Di Maio non ‘stacca’ il Pd : SONDAGGI politici verso le ELEZIONI 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, Centrodestra al 37% ma cala la Lega di Salvini. Di Maio non stacca il Pd, Renzi "resiste"(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 03:04:00 GMT)

Elezioni - Luigi Di Maio : 'Nei collegi candidati prof e imprenditori' : Anche lui, balzato agli onori della cronaca come 'cervello in fuga', lancia il suo appello per il 'rimpatrio': 'spero di invogliare altri studiosi come me, costretti ad andare all'estero per ...