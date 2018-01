Elezioni | Boschi dalle Alpi alle Piramidi | capolista anche in tre collegi in Sicilia Il

Elezioni - Boschi candidata a Bolzano. Renzi dribbla così : “Con Padoan a Siena è messaggio chiaro sulle banche” : “Boschi è in diversi collegi e territori. Abbiamo deciso di prendere di petto questione delle banche, candidando Padoan a Siena”. così il segretario Pd Matteo Renzi presentando le liste dei candidati dem. “Noi abbiamo salvato i correntisti. Allora prima che parta campagna scegliamo il terreno di Siena e chiedere a Padoan si candidarsi”. Inoltre il segretario dem annuncia che “la Boschi sarà candidata anche a ...

Elezioni - Vittorio Feltri : “Di Maio? Quando parla prendo un digestivo. Meglio Renzi”. E difende Boschi : “C’è una caduta mortale della politica. Quando sento parlare Di Maio, devo prendere un digestivo. Quando parla Renzi, sono un po’ più attento. Tra i due preferisco indubbiamente il secondo”. Così a L’Aria che Tira (La7) si esprime il direttore di Libero, Vittorio Feltri, che aggiunge: “Di Maio mi diverte moltissimo Quando sbaglia i verbi o Quando dice che la Russia è un Paese mediterraneo, ma queste cose fanno ...

Elezioni 2018 - Boschi candidata a Bolzano. L'ironia corre sul web : Roma, 27 gennaio 2018 - La candidatura di Maria Elena Boschi alle Elezioni politiche del 4 marzo nel collegio uninominale di Bolzano finisce nel mirino della Rete, che ironizza accostando Maria Elena ...

Elezioni - caos candidatura nel Pd : salta la presentazione del ministro Boschi a Bolzano. Giachetti : 'Rinuncio al paracadute' : Sarei ipocrita se ti dicessi che la cosa non mi faccia piacere: penso che, in qualche modo, sia il riconoscimento di un impegno nel partito, e più in generale in politica, che mai mi era stato ...

Elezioni : Pd - salta la presentazione della Boschi a Bolzano : Le trattative ancora in corso tra Matteo Renzi e la minoranza Pd ha fatto saltare la presentazione della candidatura di Elena Maria Boschi a Bolzano. L'arrivo della sottosegretaria nel capoluogo ...

Elezioni - Scanzi vs Rotta (Pd) : “Candidare Boschi a Bolzano è serietà?”. Bagarre tra la deputata e Fratoianni (LeU) : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra la deputata del Pd, Alessia Rotta, e il parlamentare di Liberi e Uguali, Nicola Fratoianni, a seguito di un intervento del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, sulla candidatura dell’ex ministro Maria Elena Boschi a Bolzano. Scanzi esordisce, ricordando: “Arezzo è una strana sentinella. Nel 2014 era la città più renziana d’Italia, l’anno successivo i renziani, che ...

I big match delle Elezioni : a Roma Cesa sfida Gentiloni. In Trentino duello Boschi-Biancofiore : Maria Elena Boschi candidata nell'uninominale in Trentino (probabilmente a Bolzano) contro la forzista Micaela Biancofiore mentre il centrista Lorenzo Cesa sfiderà per il centrodestra il premier Paolo ...

Elezioni 2018 - candidature Pd. Casini a Bologna - Boschi a Bolzano : Roma, 24 gennaio 2018 - Prima il caso Casini . Poi il caso Boschi . In mezzo, il caso territori in rivolta . Ieri, per Matteo Renzi , è stata una giornata pesante. Asserragliato al Nazareno con i suoi ...

Elezioni - Richetti : “Gentiloni? Impegnato in tutta Italia non solo in un collegio. Boschi? Mai indagata” : “La legge elettorale ci impone di mettere i migliori i collegi, certo è che tutti i circoli Pd dalla Val d’Aosta alla Sicilia vorranno Gentiloni in campagna elettorale, e magari farlo impegnare solo in un collegio non è magari la scelta più adeguata ma vedremo. Boschi? Verrà utilizzata al meglio, non è stata mai indagata e ha fatto sempre interesse del paese, verrà impiegata al meglio. Invece di impelagarci in discussioni come quelle ...

Boschi in lista alle prossime Elezioni. Renzi : 'Sarà candidata in più di un posto. La Commissione Banche? Non è stata un errore' : 'Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò in Lombardia e Campania, lo stesso faranno gli altri'. Lo ha dichiarato il segretario nazionale del Partito ...

Elezioni - Scanzi : “In Veneto voterei Paragone. Più titolato della Boschi a parlare di banche” : Durante L’Aria che tira (La7) Andrea Scanzi nel dibattito con Vauro Senesi sulla candidatura di Gianluigi Paragone per il Movimento 5 Stelle in Veneto non ha dubbi e spiega perché, se fosse in Veneto, voterebbe il giornalista L'articolo Elezioni, Scanzi: “In Veneto voterei Paragone. Più titolato della Boschi a parlare di banche” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni - Renzi : 'La partita è aperta'. In corsa Boschi e Padoan : Per l'ex premier il leader di FI "più che essere un pericolo per la democrazia è un pericolo per l'economia". Le cene di Arcore? "Sono un remake del passato solo che al posto di Bossi in canottiera c'...

Elezioni - Renzi : “Boschi? Candidata in più posti come me e tutti i dirigenti Pd” : “La sottosegretaria Boschi sarà candidato, vedremo dove, ma ragionevolmente in più di un posto, come tutti gli altri. Io mi candiderò a Firenze e poi nel proporzionale in Lombardia e Campania. Vale per tutti i dirigenti del partito e anche per la Boschi”. Così a Otto e Mezzo (La7) si esprime il segretario Pd, Matteo Renzi, sulla ricandidatura dell’ex ministro delle Riforme. Una decisione – quella di ricandidare Boschi ...