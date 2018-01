Elezioni 4 marzo | Forza Italia Abruzzo presenta le liste coi nomi dei candidati

Di Maio presenta i candidati del M5s alle Elezioni del 4 marzo 2018 : Luigi Di Maio ha reso noti i nomi dei candidati per il Movimento 5 stelle alle prossime elezioni politiche. Si tratta di per lo più di accademici e ricercatori, ma c'è anche un ammiraglio in congedo....

Elezioni - Cerasa vs Padellaro : “M5s? Grillo si è smarcato e il 5 marzo dirà ‘Di Maio chi?’”. “Fantascienza” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra Antonio Padellaro, presidente de Il Fatto Quotidiano, e Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio. Quest’ultimo paventa uno scenario post-Elezioni nel M5s: “Ci sono segnali importanti di allontanamento di Beppe Grillo dal movimento. Il 5 marzo potrebbe essere anche pronto ad andare a teatro e a dire ‘Di Maio chi?’”. Poi stigmatizza il programma del M5S e il profilo dei candidati pentastellati: “C’è un ...

Elezioni del 4 marzo - in Sardegna i Riformatori non si presenteranno : Saltato l'accordo con Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia. Alle Elezioni politiche del 4 marzo nelle liste della Sardegna non ci saranno i Riformatori. Ad annunciarlo è stato lo ...

Economia - tasse - lavoro : le proposte dei partiti politici per le Elezioni del 4 marzo : Economia E tasse Quasi tutte le principali forze politiche (Forza Italia, Lega, M5S e Pd) propongono, con declinazioni diverse, un taglio del cuneo fiscale. Il M5S propone anche l' abolizione dell'...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Astensione Under-25 : un giovane su due non voterà il 4 marzo : SONDAGGI elettorali politici, intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: niente maggioranza il 4 marzo? Gentiloni leader, Regionali Lazio con Zingaretti indietro secondo SONDAGGIo Piepoli(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 14:08:00 GMT)

Margherita - Forconi - Msi : tutti i simboli esclusi dalle Elezioni del 4 marzo : Il Ministero dell'Interno, esaminati i 103 contrassegni depositati per le elezioni politiche del 4 marzo, ne ha ammessi 75 (dato aggiornato alle 18 di oggi). In 19 casi il Ministero ha invitato i ...

NEBRODI Elezioni Da Germanà alla Papiro - si definisce il quadro (probabile) dei candidati per l'appuntamento di marzo : Colpa di una legge elettorale davvero orribile e che lo stesso D'Alema, parlando in Tv ha detto che dovrebbe essere una priorità politica di cambiarla. Nel collegio plurinominale Sicilia Orientale 2/...

Politica - Elezioni 4 marzo 2018 : ecco '20 punti per una vita di qualità' del M5S : In vista delle elezioni che si terranno il 4 marzo 2018, molti partiti hanno cominciato a cambiare volto e ad esporre le proprie promesse elettorali. Non mancano anche le promesse assurde ed esagerate che i politici si divertono a spiattellare nella speranza di conquistare qualche italiano solo per avere un voto in più. Gli argomenti più comuni vanno dall’abolizione del canone RAI alla revisione della Legge Fornero [VIDEO], dalle tasse ...

Elezioni - da Robin Hood ai partiti più noti : sono 98 i simboli depositati al Viminale per il voto del 4 marzo : ... quelli alla ricerca di affermazione, le liste locali e localissime, quelle per gli italiani all'estero, i progetti sorprendenti, le vecchie conoscenze dell'araldica politica. I partiti che ...

Elezioni - la decisione del Comune di Coriano : “Il 4 marzo potranno essere scrutatori solo disoccupati o studenti” : A Coriano, in provincia di Rimini, gli scrutatori che siederanno ai seggi nella prossima tornata elettorale saranno solo disoccupati o in attesa di una prima occupazione. A prendere questa decisione è la Commissione elettorale con a capo il sindaco, Domenica Spinelli. E ora la prima cittadina è pronta a lanciare un appello agli altri Comuni e alle forze politiche affinché quest’iniziativa possa diventare nazionale. Mimma, come la chiamano tutti ...

Elezioni - D'Alema : il 5 marzo? Un governo del presidente : Un governo del presidente e il parlamento al lavoro su una legge elettorale nuova. Questo accadrà dopo il voto per l'esponente LeU, intervistato dal Corsera

Comune di Vicenza. Scrutatori : come proporsi per le Elezioni del 4 marzo : Da oggi, lunedì 15 gennaio, fino alla mezzanotte di giovedì 1 febbraio le persone già iscritte all’albo degli Scrutatori del Comune di Vicenza possono proporsi per la nomina per le elezioni politiche indette per domenica 4 marzo. La candidatura va presentata…Continua a leggere →

Gene Gnocchi e i 'saldi' in vista delle Elezioni del 4 marzo(LaPresse) : Tempo di saldi anche per il mondo della politica, soprattutto se tra meno di due mesi gli italiani saranno chiamati alle urne. Ed è quindi al tema dei 'saldi' di fine legislatura che il comico Gene Gnocchi ha dedicato parte ...