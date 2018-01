Elezione presidente Figc Gravina incassa il sì di Ulivieri Tommasi trascurato | Sibilia

Elezione presidente FIGC / Gravina - Sibilia o Tommasi? Parla Tavecchio in apertura di assemblea : ELEZIONE PRESIDENTE FIGC: come si vota oggi l'erede di Tavecchio. Vincerà Tommasi, Gravina o Sibilia? Le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sulla votazione(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:30:00 GMT)

Elezioni Figc - oggi a Fiumicino l'Elezione del presidente : ROMA - ' Se ho avuto un confronto con Tommasi? No, ancora no. L'ho intravisto ma ancora non ci siamo visti, la notte io dormo mentre gli altri fanno picchetti'. Così Gabriele Gravina, candidato alla ...

Elezione presidente FIGC/ Come si vota oggi l'erede di Tavecchio : il vincitore tra Tommasi - Gravina - Sibilia : ELEZIONE PRESIDENTE FIGC: Come si vota oggi l'erede di Tavecchio. Vincerà Tommasi, Gravina o Sibilia? Le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sulla votazione(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 02:30:00 GMT)

Come funziona l’Elezione del presidente Figc : Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni del presidente della Figc: peso dei voti, quorum ed eventuale ballottaggio. L'articolo Come funziona l’elezione del presidente Figc è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sicilia : Elezione presidente Ars - bagarre in aula per deputato Udc che mostra il suo voto : Palermo, 16 dic. (AdnKronos) - bagarre in aula, all'Assemblea regionale Siciliana, durante il voto per eleggere il nuovo Presidente dell'Ars, perché uno dei deputati, l'Udc Giovanni Bulla, dopo avere votato ha mostrato il suo voto a favore delle telecamere. Qualcuno sostiene che lo abbia mostrato a

Ars - Elezione presidente/ Miccichè non ce l'ha fatta : due franchi tiratori fatali il giorno dell’insediamento : elezione presidente Ars, Gianfranco Miccichè non ce l'ha fatta, non sarà presidente Assemblea Regionale Siciliana per un solo voto: 35 voti raccolti su 36 necessari(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 19:06:00 GMT)

Sicilia : a vuoto prima votazione per Elezione presidente Ars - due franchi tiratori : Palermo, 15 dic. (AdnKronos) - Come era prevedibile, è andata a vuoto la prima votazione, a scrutinio segreto, per l'elezione del nuovo Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana. Il più votato, ma senza raggiungere il quorum necessario, è stato il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia

Sicilia : Elezione presidente Ars - deputati M5S votano per se stessi : Palermo, 15 dic. (Adnkronos) - I deputati del M5S stanno rispondendo alla chiamata per la prima votazione del presidente dell'Ars. La scelta del gruppo è quella di votare ognuno per se sia alla prima che alla seconda votazione. Il Pd invece ha scelto di non rispondere alla chiamata. Il candidato del

Figc - fissata il 29 gennaio la data per l’Elezione del presidente : La decisione, su proposta del presidente dimissionario Carlo Tavecchio al Consiglio federale, è stata appoggiata da tutte le componenti. L'articolo Figc, fissata il 29 gennaio la data per l’elezione del presidente è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega Serie A - niente presidente : Elezione rimandata al 7 dicembre : Lega Serie A, niente presidente: elezione rimandata al 7 dicembre Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lega Serie A, niente presidente – Si è appena conclusa l’Assemblea della Lega di A. I club si sono nuovamente riuniti per provare a eleggere un nuovo presidente e scongiurare il commissariamento, ma le prime indiscrezioni non sembrano portare ottime ...

La Corte Suprema del Kenya ha confermato la riElezione del presidente uscente Uhuru Kenyatta : La Corte Suprema del Kenya ha confermato la rielezione del presidente uscente Uhuru Kenyatta. Il tribunale ha respinto due ricorsi presentati contro la validità delle votazioni con decisione unanime dei sei giudici che la compongono: «Di conseguenza, l’elezione presidenziale del The post La Corte Suprema del Kenya ha confermato la rielezione del presidente uscente Uhuru Kenyatta appeared first on Il Post.