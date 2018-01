Dzeko-Chelsea | nessun accordo | il bosniaco decide di rimanere a Roma

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? L’Inter spera in Pastore - il Napoli insiste per Politano ma il Sassuolo non molla - Aubameyang ad un passo dall’Arsenal : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Dzeko-Chelsea sta per saltare : la Roma è furiosa - attacchi all’agente! : “Dzeko? Le offerte ci sono, se ne parla. Bisogna essere d’accordo almeno in tre. Le due società e il giocatore, a volte anche qualcun’altro che gravita intorno al giocatore”. Queste le parole dell’ad della Roma, Umberto Gandini, che hanno fatto decisamente molto rumore. L’affare Dzeko rischia adesso di saltare, facendo notevolmente infuriare la Roma. Gandini è stato chiaro, qualcuno dell’entourage del calciatore non è stato ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? Il Napoli insiste per Politano ma il Sassuolo non molla - Cairo blinda Ljajic - Aubameyang ad un passo dall’Arsenal : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? Il Napoli insiste per Politano - Cairo blinda Ljajic : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? Il Napoli insiste per Politano : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato Roma/ News - voci contrastanti sul passaggio di Dzeko al Chelsea (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: sono contrastanti le voci che parlano del passaggio di Edin Dzeko ed Emerson Palmieri al Chelsea di Conte.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 03:44:00 GMT)

Dzeko AL CHELSEA? / Calciomercato Roma - o domani o mai più? : DZEKO al CHELSEA? Calciomercato Roma: la moglie vuole restare nella Capitale! La vicenda dell'attaccante bosniaco si fa sempre più complicata e il 31 gennaio si avvicina(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 17:11:00 GMT)

Dzeko al Chelsea?/ Calciomercato Roma - parla Di Francesco : spero resti con noi - ma il fair play… : Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma: la moglie vuole restare nella Capitale! La vicenda dell'attaccante bosniaco si fa sempre più complicata e il 31 gennaio si avvicina(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 15:03:00 GMT)

Dzeko al Chelsea?/ Calciomercato Roma : la moglie vuole restare nella Capitale! : Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma: la moglie vuole restare nella Capitale! La vicenda dell'attaccante bosniaco si fa sempre più complicata e il 31 gennaio si avvicina(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 11:59:00 GMT)

Roma - Dzeko-Chelsea - si tratta. Intanto si avvicina Deulofeu : Anche ieri tanti contatti, molte telefonate, ma niente fumata bianca. Come previsto, bisognerà aspettare la fine del weekend per capire l'esito conclusivo della telenovela-Dzeko. Va al Chelsea o no? ...

Chelsea-Dzeko - si tratta ancora. Deulofeu vicino : Andrea Pugliese su ' La Gazzetta dello Sport '. La trattativa col Chelsea è intricata, ma resta aperta. L'affare può restare vivo fino al 31 gennaio , anche se il bosniaco non ha molta voglia di ...

Dzeko - un film già visto : Edin si allena a Trigoria - l'agente tratta con il Chelsea : L'ennesima vigilia funestata dal mercato, dove il calcio giocato appare essere un optional, è servita. Sarà fortunatamente l'ultima per Di Francesco che ha più volte rimarcato come non veda l'ora che ...

Calciomercato Roma - Dzeko-Emerson al Chelsea : passi avanti. Ecco cosa manca : Intese vicine, ma non ancora raggiunte. Tra Chelsea e Roma la trattativa prosegue, per il trasferimento sponda Londra di Edin Dzeko ed Emerson Palmieri. I contatti più recenti hanno portato a nuovi ...

Roma - dall'Inghilterra : improbabile che Dzeko si trasferisca al Chelsea : Edin Dzeko vuole restare a Roma ed è altamente improbabile che il bosniaco lasci la Capitale per trasferirsi al Chelsea. A lanciare la notizia è Sky Inghilterra che frena su una trattativa che sta ...