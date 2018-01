: 'Dottoressa, si cali le mutande': accade al concorso scritto per Magistrati - ChiaraBezzo : 'Dottoressa, si cali le mutande': accade al concorso scritto per Magistrati - tinas48 : 'DOTTORESSA AVANTI, SI CALI LE MUTANDE! FACCIA QUASI PER TOGLIERSELE E POI SI GIRI' - LA STORIA - AntonioPietro11 : RT @iosonokarma: “DOTTORESSA AVANTI, SI CALI LE MUTANDE! FACCIA QUASI PER TOGLIERSELE E POI SI GIRI” 2. E’ L’INVASIVA ISPEZIONE AVVENUTA I… - luca_pisti : RT @iosonokarma: “DOTTORESSA AVANTI, SI CALI LE MUTANDE! FACCIA QUASI PER TOGLIERSELE E POI SI GIRI” 2. E’ L’INVASIVA ISPEZIONE AVVENUTA I… - francesco4733 : RT @iosonokarma: “DOTTORESSA AVANTI, SI CALI LE MUTANDE! FACCIA QUASI PER TOGLIERSELE E POI SI GIRI” 2. E’ L’INVASIVA ISPEZIONE AVVENUTA I… -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) La notizia è di quelle che lasciano perplessi chiedendosi se l'atto compiuto oltre ledere la dignita' delle vittime potrebbe essere condannato penalmente. Il fatto si è verificato il 26 gennaio dell'anno in corso VIDEO durante l'esameper ilin Magistratura. La ragazza che ha denunciato su Facebook l'accaduto si chiama Cristiana Sani e ha dichiarato che si trovava in fila davanti alla toilette delle donne, con lei c'erano altre ragazze in attesa fuori dal bagno e tutte volevano cercare di risolvere la questione nel più breve tempo possibile per riprendere l'esame. A un tratto sono giunti alcuni poliziotti penitenziari che hanno invitato le corsiste a recarsi nei bagni situati all'esterno. Ovviamente le ragazze si sono opposte per non perdere il turno alla toilette. Da ciò la situazione è precipitata e sono giunte delle agenti donne che hanno affermato: 'Se ...