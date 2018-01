: Dossetti,7.000 morti infezioni ospedali - NotizieIN : Dossetti,7.000 morti infezioni ospedali - CybFeed : #BreakingNews Dossetti,7.000 morti infezioni ospedali -

"Vite senza nome né volto",così l'Associazionedefinisce i 7.000l'anno perbatteriche contratte negliitaliani.E' il "doppio delle vite perse per incidenti stradali",osserva il segretario Giustozzi,secondo cui non serve "una dichiarazione di intenti ma un vero piano nazionale" di contrasto all'antimicrobico-resistenza.Quello della ministra Lorenzin "non prevede un solo euro". Intanto l'Oms rende noto che nel mondo sono 500 mila i casi diresistenti agli antibiotici.(Di lunedì 29 gennaio 2018)