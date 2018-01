Donna spinta sotto la metro a Roma | l' aggressore resta in carcere

Roma - la Donna spinta sotto la metro : Micaela - una vita per la figlia spesa tra lavoro e solidarietà : «Il suo sorriso, la sua tranquillità, la dedizione al lavoro e soprattutto a sua figlia, la sua ragione di vita. Questa è mia sorella Micaela». Una donna come tante,...

Alla stazione di Eur Fermi di Roma il 26 gennaio del 2018 intorno alle 12:50 una donna di origine peruviana è stata investita sui binari della Metro B. La donna si trovava su una banchina e probabilmente è finita su i binari perché qualcuno l'ha spinta giù. I Vigili del Fuoco, non appena sono arrivati sul posto, hanno subito prestato soccorso alla donna che era rimasta bloccata tra la banchina e il convoglio. È stato fermato dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma un uomo considerato responsabile. Si tratta di un italiano di 47 anni. Affetto da problemi psichici, l'uomo avrebbe farfugliato frasi senza senso agli agenti che lo hanno bloccato nella casa dove viveva con la madre. "Ho sentito delle voci.. me lo ha detto Dio".

