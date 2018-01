Dominik Paris | così mi preparo per le Olimpiadi di PyeongChang

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 – Dominik Paris : “Podio di fiducia verso le Olimpiadi : sono di nuovo veloce” : Dominik Paris ha conquistato un importantissimo secondo posto nella Discesa di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci di fondo. L’azzurro si è messo in luce sulle nevi tedesche e si lancia con maggiore convinzione verso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Queste le dichiarazioni che ha rilasciato alla Fisi: “Oggi mi sono sentito bene e, a parte il passaggio dove Feuz ha fatto la differenza, ho sciato veloce ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : Dominik Paris esalta l’Italia! Secondo posto da sballo verso le Olimpiadi. Vince Feuz - errore Innerhofer : Beat Feuz ha vinto la Discesa libera di Garmisch, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018. Lo svizzero, campione del mondo in carica, è alla terza vittoria stagionale dopo quella nella classicissima di Wengen e quella a Lake Louise, in Canada, all’esordio. In mezzo a queste tre vittorie, lo svizzero ha conquistato anche i due secondi posti di Kitzbuehel, dove è stato battuto a sorpresa da un Thomas Dressen sceso con il 19, e ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : Christof Innerhofer si conferma primo nella seconda prova. Dominik Paris è terzo : C’è ancora Christof Innerhofer davanti a tutti a Garmisch. L’azzurro ha chiuso al primo posto anche la seconda prova cronometrata di Discesa, con il tempo di 1’55″57, facendo addirittura mezzo secondo meglio del crono di ieri. Un bel viatico per affrontare al meglio il weekend su una pista che gli evoca dolci ricordi: qui ha conquistato tre medaglie (oro superG, argento supercombinata, bronzo Discesa) nell’edizione ...

LIVE Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : tutti vogliono la Streif! Dominik Paris e Peter Fill tra i pretendenti! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulla mitica Streif andrà in scena una grande Classica del Circo Bianco, quella che da tutti è ritenuta la Discesa per antonomasia: sulle nevi austriache sarà spettacolo puro su un tracciato che ha sempre regalato grandissime emozioni. Ci sarà sicuramente da divertirsi con tanti protagonisti che si daranno ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia a Kitzbuehel. Dominik Paris è il re della Streif - un successo a testa per Fill e Ghedina : Sabato 19 torna il classico appuntamento con la discesa libera di Kitzbuehel, una delle più spettacolari dell’intera Coppa del Mondo di sci alpino maschile. In Austria, sulla mitica Streif, gli uomini jet si sfideranno in una spettacolare cornice di pubblico: per quanto riguarda l’Italia, i precedenti dicono che specialmente negli ultimi anni quella austriaca è una pista favorevole ai nostri colori. Quattro i successi ottenuti dai ...

Dominik Paris : "Sci e musica il mio passaporto per la libertà" : Se voglio puntare alla Coppa del Mondo, e io vorrei provare a vincerla, devo essere più costante e regolare. Sino ad ora mi è mancato qualcosa che, invece, ho avuto nelle gare di un giorno'. Appunto: ...

Sci alpino - Discesa Wengen 2018 : Beat Feuz trionfa sulla Lauberhorn - battuto Svindal. Dominik Paris e Peter Fill in top ten : La Discesa di Coppa del Mondo di Wengen ha premiato Beat Feuz. Lo svizzero, campione del mondo di questa specialità lo scorso anno, ha interpretato al meglio il difficile percorso della Lauberhorn, tra curve al limite, salti da cuore in gola e canali stretti, giusto antipasto della Streif di Kitzbuhel in programma nel prossimo weekend. È stato infatti nel tratto centrale, la mitica doppia curva della Kernen-S, dove Feuz ha fatto la differenza, ...

VIDEO Sci alpino - l’inforcata di Dominik Paris! Sfuma la vittoria in combinata a Bormio : Dominik Paris era in piena lotta per vincere la combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. L’azzurro aveva concluso la discesa al primo posto e in slalom partiva con 1.65 di vantaggio su Pinturault, aveva conservato quattro decimi prima dell’ultimo intermedio ma ha inforcato a poche porte dal termine dicendo addio ai sogni di gloria (il podio era sicuro). Di seguito il VIDEO della sua manche tra ...

Sci - Federica Brignone vince il gigante di Lienz. Altro successo azzurro dopo il trionfo di Dominik Paris a Bormio : A quaranta giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di PyeongChang, l’Italia piazza due successi che lasciano ben sperare in vista della spedizione in Corea del Sud. Federica Brignone ha trionfato in gigante a Lienz, ventiquattr’ore dopo la vittoria di Dominik Paris in discesa libera a Bormio. L’azzurra, quarta a metà gara, si è imposta con il tempo complessivo di 2’05”52 centrando così la sesta vittoria in ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2017-2018 : la graduatoria dopo la discesa di Bormio. Dominik Paris sale in top ten : La discesa di Bormio ha premiato Dominik Paris. L’azzurro è stato il più veloce sula mitica pista Stelvio, tornata nel Circo Bianco dopo ben tre anni di assenza. Il successo odierno ha consentito al nativo di Merano di salire in top ten della Classifica generale della Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino, comandata sempre da Marcel Hirscher davanti ad Henrik Kristoffersen. Sul terzo gradino del podio provvisorio c’è Aksel Lund ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2017 – Dominik Paris : “Felice per la vittoria. Olimpiadi? Spero di confermare la forma” : Dominik Paris ha vinto la Discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. L’azzurro ha confezionato un’autentica impresa imponendosi sulla Stelvio per la seconda volta in carriera e riuscendo a battere fenomeni come Svindal e Jansrud. Queste le dichiarazioni rilasciate dal 28enne alla Fisi: “Felice per la vittoria su uno dei tracciati che preferisco: sulla Stelvio bisogna sempre spingere e ...

Sci alpino - Dominik Paris sfata il tabù : primo podio stagionale per l’Italia. Campione ritrovato - l’uomo delle grandi Classiche : Dominik Paris ha tirato fuori tutto il suo immenso talento e ci ha regalato una gioia sfrenata a Bormio dove è riuscito a vincere la discesa libera: il 28enne ha domato la mitica Stelvio, è suo il sigillo al grande ritorno della Coppa del Mondo in Valtellina dopo tre anni di assenza. L’Italia festeggia su una delle piste più tecniche, difficili, affascinanti e complicate del Circo Bianco: era dal 2012 che non riuscivamo a ruggire in casa ...

