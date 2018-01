Dietro allo psicodramma della presentazione delle liste

Calciomercato Roma/ News - Lemos al Sassuolo : ci sono i giallorossi Dietro? (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Mauricio Lemos passa al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, ci sono i capitolini dietro l'affare?(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 03:21:00 GMT)

Molestie - passo inDietro di Peter Martins : il leader del New York City ballet travolto dallo scandalo - Teatro/Danza - Spettacoli : Peter Martins annuncia il suo passo d'addio. Lo storico leader del New York City ballet, travolto dallo scandalo Molestie, ha deciso di ritirarsi dopo oltre trent'anni alla guida della leggendaria ...

Ascolti : InDietro tutta 30 e l'ode a 3 - 8 milioni (19 - 24%) - Music a 3 (15 - 06%) - Chi l'ha visto? a 2 - 3 (10 - 93%) - The comedians allo 0 - 7% : Ascolti TV La seconda puntata dello show Musicale, il primo appuntamento con la festa per i 30 anni di Indietro tutta, la trasmissione sugli scomparsi, il contenitore di storia, la partita di Coppa Italia, due film: questa l'offerta televisiva delle reti generaliste nella prima serata di mercoledì 13 dicembre 2017. Ecco come è andata dal punto di vista dei dati Auditel.Su Rai1 3.139.000 spettatori (12,34% di share) per Milan-Verona (3-0).Su Rai2 ...

Ascolti : InDietro tutta 30 e l'ode a 3 - 8 milioni (19 - 2%) - Music a 3 (15 - 1%) - Chi l'ha visto? a 2 - 3 (10 - 9%) - The comedians allo 0 - 7% : Ascolti TV La seconda puntata dello show Musicale, il primo appuntamento con la festa per i 30 anni di Indietro tutta, la trasmissione sugli scomparsi, il contenitore di storia, la partita di Coppa Italia, due film: questa l'offerta televisiva delle reti generaliste nella prima serata di mercoledì 13 dicembre 2017. Ecco come è andata dal punto di vista dei dati Auditel.Su Rai1 spettatori (% di share) per Milan-Verona (3-0).Su Rai2 (%) ...

Ryanair - Dietro allo sciopero dei dipendenti le clausole oscure del contratto : infortuni e busta paga a fisarmonica : “Se sei assente dal lavoro a causa di un infortunio avvenuto sia a lavoro sia fuori lavoro, qualsiasi retribuzione per malattia sostenuta dalla compagnia in seguito a detta assenza verrà pagata come prestito e dovrà essere ripagata alla compagnia quando avrai recuperato in merito a ferite, condizioni o assenza dal lavoro”. E ancora: “Il tuo salario è soggetto a una revisione annuale ogni aprile, ad assoluta discrezione della ...