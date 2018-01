: RT @quattroruote: Nuove ombre sull'industria tedesca dell'auto: esperimenti su scimmie ed esseri umani per testare il potere cancerogeno de… - lauraconfa : RT @quattroruote: Nuove ombre sull'industria tedesca dell'auto: esperimenti su scimmie ed esseri umani per testare il potere cancerogeno de… - dinoadduci : Dieselgate - Nuove ombre sui tedeschi: esperimenti su scimmie ed esseri umani - RobbieGalante : RT @quattroruote: Nuove ombre sull'industria tedesca dell'auto: esperimenti su scimmie ed esseri umani per testare il potere cancerogeno de… - quattroruote : Nuove ombre sull'industria tedesca dell'auto: esperimenti su scimmie ed esseri umani per testare il potere cancerog… - paoloforneris : RT @Citizensforair: La domanda è: quale strategia di partito può indurre @matteorenzi e @pdnetwork a non ricandidare il parlamentare padre… -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Un altro scandalo corollario del, un di cui inquietante che gettasulla condotta dei costruttorinell'ambito della vicenda più grave che abbia mai toccato l'industria automobilistica: è così che appare, a tre giorni dalle prime rivelazioni del New York Times, l'affaire dei test sullecondotti nel 2014 dall'EUGT.effettuati ad Albuquerque, New Mexico, che sarebbero stati seguiti, secondo ulteriori approfondimenti della stampa tedesca, da altri - portati avanti in Germania, ad Aquisgrana - su un protocollo simile, che però avrebbe coinvolto, come cavie, 25.La condanna dei costruttori. Formalmente, le tre case tedesche chiamate in causa dal quotidiano - Volkswagen, Daimler, BMW - hanno preso le distanze da quanto accaduto nei laboratori: all'indomani della pubblicazione dello scoop, la Germania dell'auto ha condannato ...