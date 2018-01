Diecimila euro per i permessi di soggiorno | catturato a Capodichino pakistano di ritorno

Diecimila euro raccolti per Boeche : La pallavolo biancorossa abbraccia Ezio Boeche, per lui sono stati raccolti circa 10 mila euro. Sabato scorso, in occasione della partita di serie B1 tra l'Anthea Volley Vicenza e l'Ata Trento, oltre ...

Sanzioni fino Diecimila euro per genitori che pubblicano sul web foto di minori : Pubblicare le foto dei propri figli sul web da oggi in poi potrà costare molto caro. Per la prima volta in Italia viene stabilita, infatti, una multa da parte del giudice ai danni di un genitore che avrebbe violato la privacy del figlio. Il giudice si sarebbe basato sull' articolo 96 e, in particolare, sul diritto d’autore inerente la legge 633 -1941 che prevede che il ritratto di una persona non può essere esposto al pubblico senza l’esplicito ...

Atalanta - asta benefica delle maglie Superata quota Diecimila euro : Dopo soli tre giorni dal via ufficiale, il montepremi totale delle promesse di pagamento per l'asta benefica 2017 delle maglie atalantine del "Christmas Match" ha già sfondato il muro dei 10000 euro.