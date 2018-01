Detto Fatto – La settimana dal 29 gennaio al 2 febbraio – Tutti i tutorial

«Detto Fatto» - i tutorial della settimana dal 29 gennaio al 2 febbraio : Venerdì 2 febbraio In apertura il campione del mondo di cioccolato Davide Comaschi proporrà una merenda golosa. Alessandra Rinaudo continuerà il suo viaggio alla scoperta delle particolarità del vero ...

Isola dei Famosi 2018/ Alessia Mancini e Paola Di BeneDetto - primi litigi : Monte però è soddisfatto! : Isola dei Famosi 2018, ancora problemi per Francesca Cipriani: la showgirl accusa forti mal di pancia. Chiara Nasti, invece, minaccia l'abbandono... cosa succederà?(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:54:00 GMT)

Pomeriggio Cinque con Barbara d'Urso insegue Detto Fatto? - : Il programma condotto da Caterina Balivo non tratta certo di notizie legate alla cronaca e all'attualità. La trasmissione di successo di Barbara d'Urso , dopo tutto, è sotto testata giornalistica. C'...

Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso insegue Detto Fatto? : Barbara d’Urso si ispira a Detto Fatto per Pomeriggio 5? Ultimamente Barbara d’Urso ha leggermente modificato il talk di Pomeriggio Cinque dedicato ai personaggi più amati del piccolo schermo. Molti tutorial sono stati introdotti nell’ultima parte del programma, tutorial realizzati da alcuni personaggi che prima di approdare a Mediaset erano ospiti di Caterina Balivo su Rai 2. Alcuni utenti della rete hanno notato che il ...

Giornata della Memoria - Segre : “Parole sulla razza bianca? Grande ignoranza - hanno fatto male a chi l’ha Detto più che a me” : “Non ho mai fatto politica nella mia vita. Non credo di poter dare un contributo al di là dei miei valori a 87 anni. Ma ci sono parecchie cose che forse potrò raccontare in Senato e spero ci siano orecchie per sentire. Parole sulla razza bianca? L’ho trovato di Grande ignoranza. Credo abbia fatto male a chi l’ha detto, più che a me”. Così la neosenatrice Liliana Segre, sopravvissuta al genocidio ebreo nella Seconda guerra ...

Caterina Balivo - Detto Fatto festeggia 900 puntate : Era il marzo del 2013 quando Caterina Balivo proponeva al pubblico di Raidue un programma completamente nuovo. Si chiamava Detto Fatto, avrebbe parlato di «tutorial» e sarebbe andato in onda al posto di Pomeriggio sul Due, il talk show che Caterina conduceva con successo insieme a Milo Infante. In molti parlarono di «scommessa» e di «rischio», sicuri che la formula dello show, svincolata dai toni rassicuranti del salotto tv, avrebbe fallito. Sei ...

Detto Fatto - anticipazioni puntate dal 22 al 26 gennaio 2018 : Caterina Balivo e i tutor di "Detto Fatto" sono pronti per una nuova entusiasmante settimana ricca di soprese ed ospiti speciali, tutti i...

Inter-Roma - la 'saetta' di Mozzini che valse lo scuDetto 'fatto in casa' Video : #Inter-Roma, c'è sempre in palio qualcosa di importante, sia pure virtuale. È una 'classica' della #Serie A, nella seconda meta' degli anni 2000 in particolare è stata la sfida decisiva per lo scudetto oltre che finale praticamente scontata di Coppa Italia e Supercoppa. Nella stagione 1990/91 fu finale tutta italiana di Coppa Uefa. Relativamente alle sfide disputate a Milano, i nerazzurri sono in nettissimo vantaggio: su 102 gare ne hanno vinte ...

Detto Fatto - quanto rumore per la battuta di una mamma sul pisellino di suo figlio : Ogni tanto succede ed è spassoso. Un ospite invitato dal servizio pubblico che ‘esce dai ranghi‘ e si rifiuta di condurre un siparietto dai confini ben stabiliti che gli è stato assegnato. Lo ha Fatto lunedì scorso una mamma decisamente atipica, ospite di Detto Fatto, la trasmissione condotta da Caterina Balivo. Il contesto era dei più innocui, un servizio-tutorial in studio sull’arredamento con materiali poveri di una cameretta per ...

Detto Fatto - anticipazioni puntate dal 15 al 19 gennaio : Caterina Balivo è pronta per una nuova settimana di Detto Fatto. Il factual show di Rai 2 in onda ogni...

CATERINA BALIVO / La presentatrice di Detto Fatto felice con la sua bambina : "Fermate il tempo" : CATERINA BALIVO, conduttrice di Detto Fatto, sta attraversando un periodo di grande successo sia dal punto della vita privata (con la nascita della figlia Cora) che professionale.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:51:00 GMT)