Dark Souls II e Far Cry 4 tra i giochi gratuiti del PlayStation Plus di febbraio? Il leak

Dead Cells : il roguevania che si ispira a Dark Souls e Castlevania uscirà nel 2018 anche su PS4 - Xbox One e Switch : Ottime notizie per uno dei progetti indie più interessanti tra quelli che si trovano attualmente in Early Access su Steam. Stiamo parlando dell'ispirato Dead Cells.Gli sviluppatori hanno confermato, anche attraverso un nuovo trailer, che il gioco uscirà nel corso del 2018 e che, grandissima notizia, arriverà anche su PS4, Xbox One e Switch nel corso di quest'anno. La data di uscita ufficiale non è ancora stata rivelata ma l'annuncio dei ragazzi ...

PlayStation Plus : papabili Dark Souls 2 e Far Cry 4 per febbraio : Uno screenshot pubblicato quest'oggi su Reddit potrebbe rivelare i prossimi giochi della Instant Game Collection di febbraio.A quanto pare i giochi in questione sarebbero proprio Dark Souls 2: Scholar of the First Sin e Far Cry 4.L'autore di quest'indiscrezione afferma di lavorare per un sito greco di videogiochi e di non aver nessun interesse di diffondere notizie false. Per quanto non vi siano prove della veridicità dello screenshot in ...

Dark Souls Remastered per Switch subirà qualche aggiustamento grafico e il level design rimarrà immutato : Mentre i giocatori attendono di tornare nell'oscura terra di Lordran con Dark Souls Remastered, in arrivo su tutte le piattaforme current gen incluso Nintendo Switch, continuano a spuntare in rete piccoli dettagli riguardo quest'ultima versione del gioco menzionata.Sappiamo che le versioni Xbox One e PS4 gireranno a 1080p e 60fps bloccati, e le loro controparti Xbox One X e PlayStation 4 Pro godranno della risoluzione 4K (anche se ...

Come sarà la grafica di Dark Souls Remastered su Nintendo Switch? Nuovi indizi : Diciamoci la verità, l'annuncio di Dark Souls Remastered, soprattutto nella sua versione per Nintendo Switch, è stata una bomba. La possibilità di portare con sé un gioco di questo calibro non ha pari: dal 25 maggio tutti i possessori della console Nintendo potranno quindi accaparrarselo, anche se per ora le informazioni, soprattutto quelle tecniche, latitano. Quello che si sa è che la versione di Dark Souls Remastered su Nintendo Switch avrà ...

Niente cross-platform per Dark Souls Remastered : Come ormai saprete, pochi giorni fa è stato ufficializzato Dark Souls Remastered per PlayStation 4, Xbox One, PC e anche per Nintendo Switch nel corso del Nintendo Direct Mini.Con questa nuova edizione i giocatori potranno tornare nell'oscura terra di Lordran di Dark Souls in una veste tecnica rinnovata, con risoluzione 4K con upscaled e con 60FPS su PlayStation 4 Pro, Xbox One X e PC, mentre su Nintendo Switch in modalità TV la risoluzione sarà ...

Dark Souls Remastered avrà il cross-play tra Nintendo Switch - PC - PS4 e Xbox One? La risposta : L'annuncio di Dark Souls Remastered ha preso tutti alla sprovvista: certo, era già nelle indiscrezioni, ma vedere una versione del popolare gioco di from Software su Nintendo Switch ha fatto saltare tutti dalla sedia. Dall'annuncio, che non è stato altro che un brevissimo teaser con il titolo del gioco, i rumor hanno cominciato a diffondersi su internet, quello che più ha fatto sognare i videogiocatori è stato sicuramente il cross-play tra ...

Ecco Wushu Studios : un team di ex sviluppatori di Driveclub - MotorStorm e Dark Souls che lavora a un progetto sci-fi : Wushu Studios è una nuova interessante realtà che potrebbe proporsi come una delle nuove software house da tenere d'occhio nei prossimi anni. Si tratta di un team formato da diversi veterani che sta già portando avanti un primo progetto affidandosi alla potenza e alla versatilità dell'Unreal Engine 4.I membri chiave di questo team sono il fondatore Alan McDermott (ex Evolution Studios che ha lavorato a Driveclub e al brand di MotorStorm), il ...

Dark Souls Remastered : QLOC sarebbe responsabile dello sviluppo delle versioni PS4 - PC e Xbox One : Come saprete, poco tempo fa è arrivato il gradito annuncio di Dark Souls Remastered per PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch, a partire dal prossimo 24 maggio 2018 tutti i fan della famosa serie potranno tornare ad avventurarsi nell'oscura terra di Lordran nell'edizione che presenterà interessanti miglioramenti dal punto di vista tecnico.Oggi emergono ulteriori dettagli su questa edizione di Dark Souls grazie alla segnalazione di VG247.com. ...

Dark Souls Remastered anteprima : cosa cambia su Switch - PS4 e Xbox One : Alla fine è successo: ci sarà un Dark Souls Remastered praticamente per tutte le piattaforme, una versione aggiornata tecnicamente di un gioco uscito solo pochi anni fa per PS3, Xbox 360 e PC ma che ha già fatto la storia. Sono milioni le copie vendute finora, due seguiti e fondamentalmente la creazione di un genere a sé, i cosiddetti "Souls-Like", titoli estremamente difficili e che mettono a dura prova i nervi dei videogiocatori. In questa ...

Sconti del 50% sulla serie di Dark Souls per celebrare l'arrivo della remaster del primo capitolo : Dark Souls: remastered è stato annunciato in occasione della Nintendo Direct Mini, e come riporta Dualshockers si tratta di una remaster molto richiesta dai fan della serie.Per celebrare l'annuncio, Bandai Namco sta elargendo interessanti Sconti su giochi e merchandise della serie, Sconti che arrivano fino al 50% e che sono consultabili sul loro sito.Naturalmente tra i titoli in promozione è assente il primo Dark Souls, il che ha senso ...

Bandai Namco : non vi sarà alcuno sconto sulla remaster di Dark Souls per PC : Nonostante quel che abbiamo sentito in questi giorni, sembra proprio che non vi sarà alcuno sconto per i possessori dell'originale Dark Souls su PC.Come riporta PCgamer infatti, lo sconto del 50% non vi sarebbe, a detta di Bandai Namco. A parlare è un portavoce della società, che alla domanda sulla possibilità di prezzi ridotti per i detentori di una precedente copia del gioco su PC, ha dichiarato: "Mi è stato detto che lo prezzo sarà uguale per ...

Dark Souls Remastered non godrà dell'HDR dinamico su PS4 Pro : Ieri è stato il grande giorno di Dark Souls Remastered, che dopo settimane di rumor si è mostrato con un breve teaser durante il Nintendo Direct Mini che ne ha rivelato la data d'uscita.Il gioco avrà perfomance migliori su Xbox One X e PS4 Pro, e proprio il blog ufficiale PlayStation dopo pochi minuti dall'annuncio aveva diffuso una nota che elencava tutte le feature che saranno presenti nella versione Pro.Come riporta DualShockers, oggi è ...

Annunciato il Dark Souls Trilogy Box Set : un cofanetto da sogno per ogni fan della serie : La giornata di ieri si è rivelata piuttosto importante per il franchise di Dark Souls. L'annuncio di Dark Souls Remastered con l'arrivo della serie anche su Switch ha inevitabilmente incuriosito i fan ma a quanto pare c'è spazio anche per un altro annuncio davvero notevole, anche se limitato per diverse ragioni.Nella giornata di ieri è stato Annunciato il Dark Souls Trilogy Box Set, un'edizione da collezione che raggruppa i tre Dark Souls, tutti ...

La versione PC di Dark Souls Remastered sarà scontata del 50% per i possessori di Dark Souls : Prepare To Die : La giornata di ieri ha visto protagonista assoluto Dark Souls: Bandai Namco ha, infatti, annunciato l'arrivo della versione Remastered su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC. Ora giungono novità che riguardano l'ultima versione del gioco menzionata.Come riporta DSOGaming, visto il non perfetto stato iniziale della prima versione per PC, alcuni giocatori si sono chiesti se l'upgrade alla nuova edizione di Dark Souls sarebbe stato ...