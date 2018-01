Dani Alves | ' Via dalla Juve per il sogno Champions Neymar'

Dani Alves : 'Ho lasciato la Juve per il sogno Champions' : L'OMBRA DI MESSI - Dani Alves poi traccia un parallelo tra Neymar e Messi : 'Penso sia vicino Ney a Leo come giocatore più influente al mondo. Però deve uscire dall'ombra di Messi. Giocare con un ...

Psg - Dani Alves squalificato per tre giornate : PARIGI (FRANCIA) - Mano pesante della commissione disciplinare della Ligue 1 nei confronti di Dani Alves, espulso domenica nella sconfitta contro il Lione: tre turni di squalifica piu' uno con la ...

Momenti Di Gioia : Dani Alves - rosso a luci rosse : 'Arbitro - ho un palo qui sotto' : ... e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo , legato al ...

Diretta / Lione PSG (risultato live 1-1) info streaming video e tv : espulso Dani Alves - PSG in 10 : Lione PSG, info streaming video e Diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (Ligue 1). Al Parc Olympique Lyonnais di Lione, di scena il match valevole per il campionato(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 22:26:00 GMT)

ERIC ABIDAL E IL CANCRO/ Il rapporto fraterno con Dani Alves : ERIC ABIDAL ha recentemente raccontato la sua incredibile storia alla televisione francese: il tumore al fegato e il ritorno in campo, con il particolare di un curioso messaggio di Leo Messi(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 23:26:00 GMT)

Da Pato e Matri a Julio Cesar e Dani Alves : il mondo del calcio saluta Kakà : Ricardo Kakà ha dato, ufficialmente, l'addio al calcio. Dopo l'esperienza in MLS con la maglia di Orlando, l'ex 22 del Milan, club con il quale è diventato grande vincendo tutto, ha deciso di ...

Sturaro - ma non solo... da Dani Alves a Higuain : Juve - quante gaffe sui social! : Una gaffe forte, ma è stata la prima nel mondo Juve? LE 10 gaffe SOCIAL DELLA Juve: CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM

Monchi racconta i retroscena del mercato della Roma : i casi Salah e Paredes - l’addio di Totti e quell’esempio su Dani Alves… : “Se faremo una buona partita a Verona, saro’ piu’ contento che dopo la vittoria col Qarabag. Sarebbe uno step importante per la crescita della Roma”. Ramon Monchi non esita a definire la sfida di domenica col Chievo “uno dei momenti piu’ importanti del campionato”, memore del fatto che l’ambiente giallorosso tende a sgonfiarsi dopo aver raggiunto traguardi come quello degli ottavi di Champions. ...

Champions League - pagelle Juventus : Szczesny una certezza - De Sciglio in versione Dani Alves : 1 di 3 Successiva ATENE - La Juventus è nuovamente tra le migliori 16 d'Europa: ecco i voti della squadra bianconera dopo il 2-0 all'Olympiacos firmato Cuadrado-Bernardeschi. Difesa Szczesny 7.5 ...

Calciomercato Juventus - Marotta prepara un colpo alla ‘Dani Alves’ dal Barcellona : i dettagli : Calciomercato Juventus – “Penso che la mia avventura al Barcellona stia per finire. E’ logico, dopo così tanto tempo non c’è più molto altro da fare in questo club. Non lo dico con il cuore pesante, ho trascorso qui gli anni migliori della mia carriera, non lo dimenticherò mai. Sono una di quelle persone che pensano che sia giusto sapere quando è il momento giusto di lasciare. Vorrei terminare la mia esperienza al Barça nel momento giusto, ...

Dani Alves : “Il Napoli gioca il calcio migliore” : Dani Alves attacca la Juventus ed esalta il gioco del Napoli di Maurizio Sarri. Il terzino brasiliano del Paris Saint-Germain, che ha lasciato la squadra bianconera in estate, è stato inserito nella top 11 della scorsa stagione di Serie A durante il Gran Galà del calcio organizzato dall’Assocalciatori. Ai microfoni di Sky Sport l’ex Barcellona […] L'articolo Dani Alves: “Il Napoli gioca il calcio migliore” proviene ...

Inatteso attacco di Dani Alves alla Juve - si schiera a favore del Napoli Video : Nella settimana in cui c'è una delle più importanti partite dell'anno, quantomeno per l'eco mediatico della partita stessa, arriva un Inatteso affronto nei confronti della Juventus [Video] da parte di un suo ex calciatore. Dani Alves, ex terzino del Barcellona prima e della squadra bianconera poi, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha sorpreso tutti schierandosi contro la societa' piemontese, con la quale la scorsa estate si è lasciato in ...

Juventus prendi spunto - Dani Alves ha ragione : così in Europa non si vince : Dani Alves ha parlato nelle scorse ore dell’annata passata alla Juventus. Il terzino del Psg non è stato certo tenero nei confronti del suo ex club, ma un fondo di verità ed uno spunto di riflessione di certo ci sono nel discorso del brasiliano. Ma andiamo con ordine, ecco quanto dichiarato da Dani Alves ai microfoni di Skysport: “Mi fa piacere essere qua, con la Juve abbiamo trascorso un bell’anno e incontrarci di nuovo è sempre ...

Juve - ha ragione Dani Alves : non ti diverti - per questo non vinci in Europa : L'URAGANO Dani - Il 34enne brasiliano è passato come un uragano sul mondo bianconero nell'ultimo anno solare : un avvio difficile, il pensiero (suo e della Juve) di lasciarsi a gennaio , poi tre mesi ...