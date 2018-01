Da stasera su Sky Cinema Uno arriva Cinepop - Best Movie

X-Files - i nuovi episodi della undicesima stagione da stasera su Fox HD (Sky - canale 112) : Le avventure di Mulder (David Duchovny) e Scully (Gillian Anderson) tornano da lunedì 29 gennaio alle 21 in prima visione assoluta su FOX (Sky,112) con 10 episodi. I due protagonisti stanno per tornare con una nuova stagione della serie cult degli anni ’90, dopo la parentesi del 2016 che aveva riportato in auge X-Files interrompendo una pausa lunga13 anni. La celebre cop...

I delitti del Barlume (Sky Cinema) - stasera la Battaglia Navale : si indaga sull'omicidio di una giovane ucraina : stasera in tv , I delitti del Barlume lunedì sera alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD (disponibile su on demand). La Battaglia Navale, decimo film decimo film della serie - produzione originale Sky ...

«I Delitti del BarLume» - La Battaglia Navale stasera su Sky Cinema HD : Dopo il grande successo di Un due tre stella!, la prima delle nuove storie de I Delitti del BarLume (disponibile su Sky On Demand), lunedì 15 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile su Sky On Demand andrà in onda La Battaglia Navale, decimo film – produzione originale Sky realizzata da Palomar - ispirato alle ...

«I Delitti del BarLume» - il nono episodio «Un due tre stella!» stasera su Sky Cinema HD : Tornano su Sky Cinema Uno HD le storie de I Delitti DEL BARLUME. I nuovi film debutteranno, tra sparizioni, partite a carte, omicidi, chiacchiere da bar e divertimento lunedì 8 gennaio dalle 21.15 (e in multistart alle 21.45 su Sky Cinema Collection HD) con Un due tre stella!, la nona storia &nda...

Sky Uno - stasera a MasterChef Italia prima prova esterna a Bologna : Con l’ingresso degli aspiranti chef all’interno della Masterclass, la settima edizione di MasterChef Italia – prodotto da Endemol Shine Italy – entra nel vivo. Giovedì 4 gennaio alle 21.15 su Sky Uno Super HD i giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo li accoglieranno nella cucina che hanno sempre sognato. La pri...

Dago in the Sky : stasera l’episodio ‘Farmacia - la Nuova Chiesa’. Ospite Carlo Verdone : Dago in the sky Torna, alle 21.15 su Sky Arte, l’appuntamento in prima visione con Dago in the Sky e il suo protagonista, il vulcanico Roberto D’Agostino. Il nuovo episodio, intitolato Farmacia – La Nuova Chiesa, punta i riflettori sul mondo dei medicinali, nuovi idoli che dispensano guarigione e salvezza del corpo. In un’epoca come quella contemporanea, lo sforzo immane di separare la vita dalla morte, scongiurandola, ha condotto le ...

17 anni come uscirne vivi stasera su SKyCinema alle ore 21 : 15 - : Ma quando quest'ultima si fidanza con suo fratello Darian , che Nadine non sopporta, il mondo sembra crollarle addosso e l'amicizia tra le due si sgretola irrimediabilmente. Tv, Sorrisi&Canzoni

Sky Tg24 - stasera lo speciale sulle prostitute minorenni nigeriane in Italia : Oggi, mercoledì 13 dicembre 2017, Sky Tg24 HD trasmetterà alle ore 21 (e in replica alle 23) lo speciale dal titolo Nigeria-Italia, ragazze all’inferno - La tratta delle prostitute minorenni: il deserto, il barcone, la schiavitù sulle nostre strade (disponibile su Sky On Demand).Si tratta di uno speciale condotto da Alessio Viola (con ospiti in studio) che racconta la ricerca di un futuro migliore, che si trasforma in un biglietto di sola ...

stasera - su Sky - c'è il match di Europa League - Rijeka-Milan - : Dove vedere Rijeka-Milan in streaming e in diretta tv Rijeka-Milan sarà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport 3 e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone tramite i due servizi che ...

Cosa significa essere sieropositivi? stasera speciale su SKY TG24 e film su TV8 : Cosa significa essere sieropositivo oggi? Quanto sanno di HIV e AIDS le giovani generazioni? In occasione della Giornata mondiale per la lotta all'AIDS, sarà dedicato a queste domande lo speciale di Sky TG24 HD “Cosa sai dell’AIDS?”, in onda oggi, venerdì 1° dicembre alle 23.15 e domenica 3 dicembre alle 21.15, e disponibile su Sky ...

Gomorra 3 - stasera su Sky gli episodi 3 e 4 - Importanti ritorni sconvolgeranno gli equilibri : Negli episodi 3 e 4 di Gomorra - in onda venerdì 24 novembre dalle 21.15 su Sky Atlantic HD, Sky Cinema Uno HD e disponibili su Sky On Demand - la serie è pronta a sconvolgere gli equilibri con il ritorno di personaggi chiave. Don Pietro, nonostante sia passato un anno dalla sua morte, deve ancora essere vendicato. Dove si nasconde l’Immortale? Nel terzo episodio Ciro (Marco D’Amore) si è riscostruito una ...

stasera su Sky Cinema HD «Fuga da Reuma Park» - il film di Aldo - Giovanni e Giacomo : Fuga da Reuma Park, il film di Aldo, Giovanni e Giacomo e Morgan Bertacca (Il ricco, il povero e il maggiordomo), che racconta le avventure del trio comico più famoso d’Italia all’interno di un vecchio Luna Park trasformato in un ospizio, sbarca in prima tv esclusiva lunedì 20 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD (disponibile anche su Sky On Demand all’interno della ...

Skyline - film stasera in tv su Italia 1 : trama e curiosità : Skyline è il film stasera in tv, venerdì 17 novembre 2017, in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:45. Diretto da Greg Strause, Colin Strause, è interpretato da Eric Balfour e Scottie Thompson. La trama racconta di una storia di fantascienza che tratta di una invasione aliena. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Skyline, film stasera in tv ...