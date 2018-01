Cultura | Franceschini | a Palermo vera rinascita in nome convivenza

"Svende la Cultura ". Gli ex soprintendenti contro Franceschini : A Londra si segue, dal 2001, una politica opposta: tutti i grandi musei statali sono gratuiti, a cominciare dal British Museum e dalla National Gallery: in tal modo il turismo è aumentato del 50%. ...

Legge di Bilancio 2018. Franceschini : misure straordinarie e di grande portata per Cultura e turismo : IVA AGEVOLATA PER I CONCERTI - L'IVA per i concerti sarà agevolata al 10% come per gli spettacoli teatrali. NASCE IL TAX CREDIT CREATIVITÀ - Nasce il tax credit creatività per le imprese culturali e ...