Cultura | Cisl | Palermo capitale sia occasione di rinascita

: RT @cislareametrobo: La cultura della memoria deve essere mantenuta viva. Ecco perché domani alla Cisl lo faremo insieme a Luca Leone con s… - mbmarino : RT @cislareametrobo: La cultura della memoria deve essere mantenuta viva. Ecco perché domani alla Cisl lo faremo insieme a Luca Leone con s… - matteo_maltinti : RT @cislareametrobo: La cultura della memoria deve essere mantenuta viva. Ecco perché domani alla Cisl lo faremo insieme a Luca Leone con s… - cislareametrobo : La cultura della memoria deve essere mantenuta viva. Ecco perché domani alla Cisl lo faremo insieme a Luca Leone co… - luigielena : Messina Attrattiva, Cisl: “Cultura e turismo per generare economia e lavoro” - - TeleOne19 : Messina Attrattiva, Cisl: “Cultura e turismo per generare economia e lavoro”: -

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2018), 29 gen. (AdnKronos) - ", senza dubbio per le sue bellezze artistiche e monumentali, merita di essere ladellaitaliana, ma ci auguriamo che da oggi parta per il territorio un vero e proprio progetto dinon solole ma anche sociale ed economico". A co