Crocetta | ' Mai creduto a Renzi | è un serial killer ed è il lato B di

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Sono passate 48 ore dalla comunicazione ufficiale riguardo alle liste del #Pd verso le #Elezioni politiche del 4 marzo e non si placano le polemiche riguardo ai numerosi possibili candidati eccellenti che alla fine sono stati esclusi VIDEO. In particolare l'ex Governatore della Regione Sicilia Rosariosi è sfogato nella trasmissione Tagada' su La7 nel pomeriggio di questo lunedì 29 gennaio. Vediamo meglio che cosa ha detto.: 'Fu Matteoa dirmi che mi avrebbe candidato: è unche uccide chi non la pensa come lui' A una domanda riguardante la sua esclusione,ha detto: Non lo considero personalmente un dramma, peraltro per fare il presidente della Regione io abbandonai il ruolo di Parlamentare Europeo dove ero primo vice-presidente della Commissione antimafia europea, quindi avevo un certo ruolo. Ma si può restare anche disoccupati, ...