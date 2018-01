Crisi Roma | le incertezze di Di Francesco Dzeko | trasferimento a rischio E anche Totti

Dzeko - mercato - Crisi : gennaio ha distrutto la Roma : gennaio, si sa, è il mese del ritorno alla normalità dopo le feste di Natale. I bimbi tornano a scuola, si sogna di meno e si ragiona di più. Ma nel 2018 non verrà certamente ricordato con grande ...

Roma-Sampdoria/ Crisi giallorossa : il gol di Zapata affonda Di Francesco - 3 punti nelle ultime 6 giornate : Diretta Roma Sampdoria: risultato finale 0-1. Il gol di Zapata affonda i giallorossi all'Olimpico, è Crisi per Eusebio Di Francesco con 3 punti nelle ultime 6 giornate(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 10:42:00 GMT)

La Roma è in Crisi : Negli ultimi quaranta giorni ha compromesso la sua stagione e ieri ha sprecato un'opportunità di riavvicinarsi a Inter e Lazio The post La Roma è in crisi appeared first on Il Post.

Crisi Roma - clamorosa accusa di Di Francesco alla squadra : parole forti! : La Roma non sa più vincere. Contro la Sampdoria è arrivata una sconfitta pesante per il morale. I tifosi hanno contestato ampiamente la squadra che ora rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions, se non ci sarà un cambio di rotta. Al termine del match Eusebio Di Francesco ha rifilato una clamorosa accusa proprio ai suoi giocatori: “Non mi lascia dormire la prestazione, il resto si vedrà. Non so cosa rispondere sul fatto che non ...

Roma - è Crisi nera : La Roma non vince più. Anzi perde. Seconda sconfitta consecutiva all'Olimpico dopo quella con l'Atalanta. Ora la crisi è nera. Nel posticipo della 22a giornata di Serie A , la squadra di Di Francesco ...

Roma-Sampdoria 0-1 : Zapata manda in Crisi Di Francesco : ROMA - La crisi della Roma è ufficialmente aperta: Zapata gela l'Olimpico a 10' dalla fine e scatena la rabbia dei tifosi, già in contestazione nei confronti di Pallotta per la trattativa Dzeko-...

Raggi : la Crisi dei rifiuti a Roma è legata ai ritardi della Regione : "Noi diciamo no a chi vuole speculare - politicamente ed economicamente - sulle spalle dei cittadini, magari proponendo tariffe fuori mercato per mettere in difficoltà le amministrazioni e gli abitanti di Roma", scrive su Facebook la sindaca della Capitale

Condò : 'Inter e Roma - ecco i punti in comune di due Crisi parallele' : stato un anno rivoluzionario per il nostro campionato. Il calcio sotto le festività ha aggiunto partite che prima non c'erano, questo ha avuto un rilievo dal punto di vista atletico, forse alcune ...

Crisi rifiuti roma impianti : Il tema dello smaltimento dei rifiuti di roma sembra destinato a diventare uno dei tormentoni ricorrenti della campagna elettorale per le politiche, con il Pd all'attacco del Campidoglio dopo un presunto passo indietro sul trasporto di parte dei rifiuti urbani in Emilia romagna e i Cinque stelle che replicano parlando di "strumentalizzazioni" in vista delle urne. Eppure, al netto della polemiche politiche, la situazione resta ...

Roma flop - la Crisi giallorossa in tre punti : La lente di ingrandimento, usata in queste ore da Di Francesco e Monchi per analizzare le cause del preoccupante black out, inquadra il periodo che sintetizza la lenta e ormai certificata involuzione ...

Roma che ti succede? Giallorossi in Crisi! Video : Dopo il pari con il Sassuolo, la Roma incassa in casa un doppio colpo dai Bergamaschi e incappa in un nuovo passo falso [Video]. 5 punti nelle ultime 5 partite, la Roma d'inizio campionato sembra essersi smarrita. Anche la prestazione di ieri pomeriggio, ha fatto intravedere i grossi problemi emersi nelle ultime uscite dal punto di vista della costruzione di gioco dei Giallorossi. Poche idee, pochi spunti e sempre in ritardo sul pallone. Di chi ...

Crisi Roma : la dirigenza a caccia di soluzioni. Pallotta attende risposte : Il presidente Jim Pallotta preferisce non commentare la sconfitta contro l'Atalanta, i dirigenti della Roma (Monchi e Baldissoni), invece, hanno raggiunto Milano per assistere alla finale di ...