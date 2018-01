Crescono gli agriturismi in Sicilia

Bankitalia : Crescono consumi famiglie : ROMA, 19 GEN - I consumi delle famiglie nel prossimo triennio "continuerebbero a trarre vantaggio dal miglioramento nel mercato del lavoro e dai bassi tassi di interesse reali, crescendo poco meno del ...

Benevento - un altro Cannavaro in difesa. E Crescono i figli d arte : ... ora al Bayern Monaco dopo essere cresciuti alla Masia del Barcellona e figli di Mazinho, ex terzino di Lecce e Fiorentina, che in Italia non impressionò ma alzò a Pasadena la Coppa del Mondo 1994, ...

Nel 2017 Flurry ha misurato un aumento complessivo delle attività delle app di circa il 6%, con una crescita in calo rispetto all'11% rilevato nel 2016. Ecco tutti i dati, inclusi quelli relativi agli smartphone attivi sia di Samsung che di Apple

Sondaggi - il Pd ancora più giù : è al 22% (ma gli alleati Crescono). Il M5s fermo al 28 - centrodestra davanti di 10 punti : Il Pd sempre più giù, fino a toccare il 22 per cento, mai visto nemmeno nelle rilevazioni peggiori. La coalizione di centrodestra di 10 punti davanti al M5s che comunque resta il primo partito italiano. E’ la sintesi di un’elaborazione della Noto Sondaggi diffusa a CartaBianca, su Rai3. Il dato che colpisce di più è quello dei democratici che è sensibilmente più basso anche del deludente 25 per cento delle elezioni politiche del ...

Istat - pressione fiscale al 40 - 3% (-0 - 4). “Crescono potere d’acquisto e redditi delle famiglie - rallentano i consumi” : Nel terzo trimestre del 2017 in Italia la pressione fiscale è stata pari al 40,3%. Lo rileva l’Istat, segnalando una leggera flessione di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il peso delle tasse sulle tasche degli italiani è stato pari al 40,2% se si considerano invece i primi nove mesi del 2017. Il deficit del nostro Paese in rapporto al Pil tra luglio, agosto e settembre è del 2,1%. L’indebitamente ...

Criminalità - calano gli omicidi e Crescono i furti : ... 4 SERVIZI DI VIGILANZA, ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA SVOLTI: 1.476 (di cui 228 per manifestazioni sportive, 271 per manifestazioni politico/sindacali, 78 per spettacoli e manifestazioni culturali, 91 ...

MYANMAR-CINA Naypyitaw - Crescono gli scambi commerciali con la Cina : Il Myanmar è strategicamente importante per la Cina, soprattutto nel contesto della ' Belt and Road Initiative ', la politica del presidente Xi Jinping per la connessione della Cina con l'Europa ...

Italia Startup - Crescono gli associati : superata quota 2500 iscritti : ... Campania New Steel , incubatore certificato del Mezzogiorno promosso da Città della Scienza e dall' Università degli Studi di Napoli Federico II , che promuove la creazione di Startup e spinoff ...

Gli stadi italiani sono un po' meno vuoti : dopo 18 turni gli spettatori della serie A Crescono del 10% : Incremento a doppia cifra per gli spettatori negli stadi nel campionato di serie A in corso. Secondo un report elaborato da Osservatorio Calcio Italiano, al termine della 18/a giornata di serie A, la ...

Gli atei Crescono nel mondo. Ma in alcuni Paesi è caccia alle streghe - : Diritti che negli ultimi anni sono stati bersaglio di un pesante attacco da parte di società e governi più o meno fondamentalisti, in molte zone del mondo. Il tutto nonostante si registri, a livello ...

Aumentano le compravendite immobiliari e Crescono gli acquirenti per investimento : Aumentano quanti acquistano casa con finalità di investimento, piuttosto che per abitarvi o trascorrervi le ferie, secondo un’analisi svolta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, sulla base delle compravendite effettuate...

USA - Crescono i consumi delle famiglie americane : (Teleborsa) - Accelerano i consumi delle famiglie americane, confermando una più robusta ripresa dell'economia a stelle e strisce. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i redditi personali di novembre sono cresciuti dello 0,3%, meno del mese precedente (+0,4%). Gli analisti ...