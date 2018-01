Conferenza sui social con gli studenti del Fermi di Aragona

La Conferenza sui bitcoin non accetta i pagamenti in bitcoin : sono troppo lenti e costosi : La North American bitcoin Conference, appuntamento annuale per gli esperti del criptomondo che si terrà a Miami il 18 e19 gennaio, ha annunciato che non accetterà più i bitcoin e altre criptovalute per pagare gli ultimi biglietti disponibili «a causa della congestione della rete e della lavorazione manuale degli ordini»...