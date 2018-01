Concerto Eminem Milano 2018 | data e prevendita biglietti Ticketone e Live Nation

EMINEM : per la prima volta in Concerto in Italia il 7 luglio all’Area EXPO-Experience Milano : Nel pieno del successo mondiale del suo ultimo album “Revival”, il 15 volte vinci-tore ai GRAMMY, premiato agli MTV EMA’s e certificato come il più grande rapper di tutti i tempi per dischi venduti, EMINEM annuncia oggi l’unica data Italiana del suo “Revival Tour” che sarà a Milano quest’estate. Biglietti disponibili da mercoledì 31 gennaio alle ore 10.00 per 48 ore, fino alle ore 10.00 di venerdì 2 febbraio, su MyLiveNation – ...

Eminem per la prima volta in Concerto in Italia : sarà a Milano il 7 luglio : Eminem si esibirà in Italia il 7 luglio all'Area Expo di Milano: la data unica rappresenta il primo live in assoluto per il 'White Rapper' nel nostro Paese. Infatti è stato ospite, tra le polemiche, ...

Eminem a Milano nel 2018 - per la prima volta in Concerto in Italia : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Eminem a Milano nel 2018 per un unico concerto Italiano in programma per sabato 7 luglio. Per la prima volta, Eminem arriva in concerto nella penisola per un unico evento atteso per il prossimo 7 luglio all'AREA EXPO – Experience Milano, l'area utilizzata per gli eventi musicali di Expo 2015, oggi pronta ad accogliere nuovi spettacoli dal vivo e grandi produzioni Italiane ed internazionali. I biglietti saranno disponibili in prevendita dal 2 ...

Eminem : in estate sarà in Concerto in Italia per la prima volta! : La notizia che da anni stavi aspettando è finalmente arrivata: Eminem ha annunciato il suo primo concerto Italiano! [arc id=”eac5f966-ebb5-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il rapper di Detroit si esibirà a Milano sabato 7 luglio 2017, nell’Area Expo Experence. Si tratta di un evento straordinario, se pensi che Eminem in tutti questi anni di carriera non ha MAI tenuto un concerto in Italia. via GIPHY I biglietti potrai acquistarli in ...