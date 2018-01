Come richiedere PIN INPS | elenco servizi online | accesso rapido all’area riservata

Come richiedere PIN INPS : elenco servizi online - acceso rapido all’area riservata : richiedere il PIN INPS è un'operazione molto semplice, praticamente alla portata di tutti. Ma cos'è, ed a che serve nel concreto? Parliamo di un codice alfanumerico di 16 cifre generato in automatico dai sistemi dell'ente previdenziale per permettere agli utenti di accedere, tramite la propria area riservata, ai servizi telematici disponibili, utili a svolgere alcune operazioni direttamente da casa, evitando di perdere ore intere in fila presso ...

Bollo Auto - Come richiedere l’esenzione per disabili : Il 31 dicembre scorso è scaduto per molti veicoli il termine di pagamento del Bollo Auto, che è possibile pagare senza mora fino al prossimo 31 gennaio. Per i disabili è possibile ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa Automobilistica, vediamo a quali veicoli si applica, a quali soggetti spetta e come presentare la domanda di esenzione. Veicoli soggetti all’esenzione del Bollo Auto L’esenzione dal Bollo Auto riguarda i ...

Bonus luce - ecco Come richiedere lo sconto sulla bolletta : Risparmiare sulla bolletta della luce. Sarà possibile per le famiglie in condizione di disagio economico e per quelle numerose. Con questo obiettivo è stato introdotto - per la prima volta nel 2009 - ...

Roma. Come richiedere abbonamento Atac gratis per il 2018 : Anche nel 2018 i cittadini over 70 con reddito Isee fino a 15 mila euro, possono usufruire gratuitamente degli abbonamenti Atac durante tutto l’anno. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta Raggi, che ha rinnovato questa agevolazione confermando l’impegno…Continua a leggere →

Come richiedere il rimborso per le bollette con scadenza anticipata? : Eccoci con un nuovissimo appuntamento che riguarda l'economia, ovvero, delle bollette con scadenza anticipata. Nelle ultime settimane, infatti, l'argomento "bolletta" è molto discusso sopratutto per le numerose scadenze che devono affrontare i cittadini italiani a fine anno. Nella news di oggi parleremo delle sanzioni che hanno pagato le compagnie telefoniche e del rimborso che toccherebbe ai consumatori. Scopriamo insieme le ultime ...

Bonus 18 Anni 2018 : bonus cultura “18App” - Marketplace Online e Come richiedere a Poste Italiane : Grazie alla nuova Legge di Bilancio 2018, il bonus di 500 euro ai giovani di diciotto Anni è stato confermato anche per il prossimo anno. I ragazzi avranno la possibilità di richiedere tale bonus attraverso una comoda applicazione per smartphone e tablet istituita dal Governo e chiamata “18App”. I giovani potranno registrarsi a questa app per mezzo di SPID, in modo tale da potersi successivamente identificare digitalmente e poi procedere con i ...

Arriva la carta di identità elettronica. Come richiedere la Cie agli uffici dell'anagrafe : E' possibile richiedere all'ufficio Anagrafe del Comune di Manciano la carta di identità elettronica, detta Cie. La carta, per forma e dimensioni, è simile ad una carta di credito. È dotata di ...