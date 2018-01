Clima | nel 2017 aumentano le emissioni di CO2 da consumo di energia

Clima : Trump disposto a rientrare nell'accordo di Parigi Video : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto possibilista sul rientro degli USA nell'accordo di Parigi sul Clima, ma solo se verranno introdotte sostanziali modifiche. L' affermazione è stata fatta durante una intervista rilasciata a Piers Morgan, inviato al World Economic Forum di Davos [Video]dell'emittente britannica ITV. Lo scorso giugno Trump aveva annunciato la sua decisione di uscire dall'intesa sul Clima, perché ritenuta un ...

Clima : Trump disposto a rientrare nell'accordo di Parigi : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto possibilista sul rientro degli USA nell'accordo di Parigi sul Clima, ma solo se verranno introdotte sostanziali modifiche. L' affermazione è stata fatta durante una intervista rilasciata a Piers Morgan, inviato al World Economic Forum di Davos dell'emittente britannica ITV. Lo scorso giugno Trump aveva annunciato la sua decisione di uscire dall'intesa sul Clima, perché ritenuta un pessimo ...

Clima mite nel week end su tutta penisola - alto rischio valanghe : Roma - METEO weekEND, ANTICICLONE IN RINFORZO - La perturbazione che venerdì sfiorerà l'Italia non riuscirà poi ad avanzare verso Levante, a causa della tenace resistenza di un campo anticiclonico sull'Europa orientale, che proprio durante il weekend tornerà a rinforzarsi, isolando il minimo di bassa pressione in prossimità delle Baleari e riporterà la stabilità atmosferica su tutta la nostra ...

Come cambiano le case nel Mondo in base al Clima e ai mezzi a disposizione : Guardiamo alcuni esempi di case in giro per il Mondo e proviamo a immaginare quanto possano mutare le abitudini in base alla loro conformazione. Lesotho, Africa del Sud. commons.wikimedia.org ...

Crescita record Clima di fiducia consumatori in Russia nel 2017 : L'economia si è adattata a prezzi del petrolio relativamente bassi, i salari reali della popolazione hanno cominciato a crescere. E i cittadini hanno iniziato a consumare di più.L'indice (indicato ...

Tecnologia : Exprivia vince gara per il sistema informatico di Sentinel-6 per lo studio dei cambiamenti Climatici : La società Advanced Computer Systems ACS del gruppo Exprivia realizzerà il sistema informatico della missione di altimetria satellitare Sentinel-6 del programma europeo Copernicus. Come capofila di un raggruppamento di aziende europee, la società del gruppo Exprivia specializzata nei sistemi e applicazioni per il settore aerospaziale, si è aggiudicata la gara internazionale, indetta dall’ente intergovernativo EUMETSAT, per la realizzazione del ...

Un robot nelle acque dell’Oceano Antartico per studiare il Clima : studiare gli effetti del cambiamento climatico grazie ai dati raccolti da alcuni robot inviati nelle acque profonde dell’Oceano Antartico. Un team di ricercatori australiani della Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (Csiro) è salpato sulla nave da ricerca Investigator per dispiegare 11 piattaforme Argo d’alto mare vicino alla regione antartica. Il team di robot autonomi fornirà agli scienziati dati per tutto ...

Robot nelle acque dell'Oceano antartico per studiare il Clima : "Il clima del mondo è fortemente influenzato dagli oceani e il vasto Oceano antartico gioca un ruolo importante nel modo in cui la variabilità e il cambiamento del clima si svilupperanno nei decenni ...

Caldo record al Sud - temporali al Centro e neve nel Sahara : così cambia il Clima : Gli esperti: «Qui freddo dal Polo e calore dai tropici». Battuti i primati delle massime di gennaio a Roma, Napoli e Trieste. temporali in pieno inverno. Alto il rischio di valanghe. E in Algeria fiocchi bianchi sulle dune del deserto

Nevicate in Piemonte e Val D'Aosta - Clima primaverile nel Centro sud - : Roma - L'ondata di maltempo tra lunedì e martedì determinerà copiose Nevicate sulle Alpi Piemontesi e valdostane, investite da un teso flusso sciroccale alle medio-alte quote che esalterà i fenomeni sui settori più esposti, con accumuli davvero considerevoli. Piemonte E VDA - La neve cadrà a 800-900m sulle Alpi Marittime, dai 1000m su Cozie e Graie, oltre i 1200-1400m sul resto del Piemonte e in Valle ...