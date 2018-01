CLAUDIO SANTAMARIA E FRANCESCA BARRA Sono sposati | l' attore sostiene la moglie alle

Francesca Barra e CLAUDIO SANTAMARIA si sono sposati : "Non c'è niente da nascondere" : Francesca Barra, la giornalista compagna di Claudio Santamaria e candidata in Basilicata per il Pd, in un'intervista al Corriere.it ha sì dato informazioni sulla sua nuova avvenuta in...

CLAUDIO SANTAMARIA e Francesca Barra si sono sposati : Claudio Santamaria, 43 anni, ha sposato Francesca Barra, 38. Un matrimonio «segreto», celebrato mesi fa e tenuto (finora) lontano dai riflettori. La notizia arriva in un video Instagram, condiviso dalla giornalista, che ha da poco annunciato la sua candidatura alle prossime Politiche col Pd. «Rispondo a una domanda che ci state facendo nelle ultime ore e cioè se sosterrò mia moglie Francesca», dice l’attore con la fede al dito. LEGGI ...

CLAUDIO Santamaria/ "La canzone che mi ha segnato? Impressioni di settembre" (Music) : L’attore e cantante Claudio Santamaria ospite nella seconda puntata del programma Music presentato sulle frequenze di Canale 5 da Paolo Bonolis con l’inseparabile Luca Laurenti.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 23:52:00 GMT)

CLAUDIO SANTAMARIA a Music canta Rino Gaetano - Jeeg Robot e suona tromba e chitarra (video) : Con Claudio Santamaria a Music la Musica ha incontrato il cinema: ospite della terza puntata dello show di Canale5, l'attore romano ha dato ennesima prova della sua naturale Musicalità. Già interprete di Rino Gaetano nell'omonima fiction di Rai1, Claudio Santamaria a Music ha voluto esordire proprio sulle note di un brano del celebre cantautore calabrese, intonando un brano già cantato per la miniserie tv ma non inserito nella versione ...

CLAUDIO SANTAMARIA Attore di successo con il mito di Marlon Brando (Music) : L’Attore e cantante CLAUDIO SANTAMARIA ospite nella seconda puntata del programma Music presentato sulle frequenze di Canale 5 da Paolo Bonolis con l’inseparabile Luca Laurenti.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 10:37:00 GMT)

Music - anticipazioni puntata del 13 dicembre : ospiti Checco Zalone-Mickey Rourke-Francesco Gabbani-Patty Pravo-CLAUDIO Santamaria... : Mercoledì 13 dicembre alle 21.25 su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della seconda edizione di Music (voto: 6), il programma condotto da Paolo Bonolis (8) con Luca Laurenti dal Teatro 5 di Cinecittà a Roma. Music il 6-13-20 dicembre su Canale 5 con Paolo Bonolis-Luca Laurenti: ospiti Riki, Checco Zalone, Levante, Gianni Morandi, Negramaro... prosegui la letturaMusic, anticipazioni ...

Francesca Barra : età - ex marito - figli e la storia con CLAUDIO Santamaria : Francesca Barra: quanti anni ha, che lavoro fa e vita privata Francesca Barra è una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica italiana. Nata a Policoro, in provincia di Matera, in Basilicata, il 24 settembre del 1978, ha 39 anni. La Barra si è laureata in Scienze della comunicazione a Roma e dopo ha iniziato la […] L'articolo Francesca Barra: età, ex marito, figli e la storia con Claudio Santamaria proviene da Gossip e ...

Molestie sessuali - CLAUDIO SANTAMARIA contro Federica Panicucci : 'Come avete osato...?' : Il caso delle Molestie sessuali non cessa di infuocare gli animi. Sono soprattutto i 'danni collaterali' che riescono a creare una polemica nella polemica. Dopo l'inchiesta delle Iene su Fausto Brizzi,...

CLAUDIO SANTAMARIA Vs Mattino 5/ Sul caso Fausto Brizzi "Una battuta che è stata strumentalizzata" : Fausto Brizzi è stato travolto dallo scandalo abusi e molestie che sta scuotendo il mondo del cinema americano e italiano, sul caso si esprime Claudio Santamaria(Pubblicato il Thu, 23 Nov 2017 11:14:00 GMT)

Molestie - CLAUDIO SANTAMARIA contro Mattino 5 : "Non mi sono schierato in difesa di Brizzi" : Il caso "Molestie" continua a tenere banco ed è uno dei principali argomenti di discussione di talk show e programmi di infotainment.Non si placa, infatti, la bufera scoppiata intorno al regista Fausto Brizzi grazie ad un'inchiesta de Le Iene. Una decina di ragazze, aspiranti attrici, hanno denunciato alcune presunte Molestie e avances spinte da parte del regista. sono tanti i colleghi e personaggi famosi e attori ad aver preso ...