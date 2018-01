Chiara Nasti abbandona l’isola dei famosi

Chiara Nasti si ritira dall’Isola dei famosi - ecco perché : Dopo le indiscrezioni delle ultime ore arriva l’ufficialità: è Chiara Nasti ad aver abbandonato L’isola dei famosi 13. ecco perché. Chiara Nasti lascia L’isola dei famosi 2018 per la lontananza dai familiari e dal fidanzato Chiara Nasti ha deciso di ritirarsi dal reality show condotto da Alessia Marcuzzi, in onda ogni lunedì in prima serata su […] L'articolo Chiara Nasti si ritira dall’Isola dei famosi, ecco perché ...

Isola - la crisi di Chiara Nasti : “Ho pensato di ritirarmi” : È passata solo una settimana dall’inizio dell’Isola dei Famosi e già qualcuno dei naufraghi avverte una certa insofferenza, dettata principalmente dalle condizioni meteo avverse. Ad...

Eva Henger rischia - Chiara Nasti vuole mollare e sull'Isola dei famosi sbarcano i naufraghi fantasma : Seconda puntata dell' Isola dei famosi e tante sorprese. Questa sera, Alessia Marcuzzi , insieme agli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari , decreterà il primo eliminato tra Eva Henger e Marco ...

ALESSIA MANCINI/ Sola contro tutti : le liti con Cecilia Capriotti e Chiara Nasti (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MANCINI si è resa protagonista di una furiosa lite con Cecilia Capriotti per una banale sigaretta all'ISola dei Famosi 2018. Sono volate parole grosse...(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 07:06:00 GMT)

Chiara Nasti si ritira?/ Dalla lite contro Alessia Mancini alla mancanza del fidanzato (Isola dei famosi 2018) : Chiara Nasti dopo aver chiarito con Marco Ferri è scontro con Alessia Mancini. Intanto i giorni sull'Isola dei famosi 2018 si fanno sempre più duri e minaccia di ritirarsi(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 06:40:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Chiara Nasti getta la spugna? Per Stefano Bettarini "ha carattere da vendere" : ISOLA dei FAMOSI 2018, ancora problemi per Francesca Cipriani: la showgirl accusa forti mal di pancia. Chiara Nasti, invece, minaccia l'abbandono... cosa succederà?(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 18:18:00 GMT)

Isola - Chiara Nasti vs Alessia Mancini : 'è uno scorfano' - le parole al veleno Video : Lo scorso lunedì, 22 gennaio, è stata trasmessa la prima diretta ufficiale de L'#Isola dei Famosi 2018, che ha visto il bel naufrago Francesco Monte aggiudicarsi il tanto ambito titolo di 'Mejor' naufrago della prima settimana del gioco honduregno. Chiara versus Alessia: la fashion-blogger minaccia di abbandonare il gioco made in Honduras; le battute al vetriolo A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata ufficiale della tredicesima ...

Chiara Nasti vs Alessia Mancini/ È lite all'Isola dei Famosi 2018 : Amaurys Perez fa da paciere? : Chiara Nasti lancia una frecciatina a distanza ad Alessia Mancini, paragonandola ad un pesce scorfano. Dall'Isola dei Meor, l'ex velina ignora tale diChiarazione ma...(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 22:50:00 GMT)

Chiara Nasti e Giucas Casella - giochi hot all'Isola dei Famosi e il costume si abbassa : I naufraghi dell' Isola dei Famosi si godono qualche ora di sole dopo tanta pioggia e non mancano i giochi hot in costume. Sorprendente la complicità tra Chiara Nasti e Giucas Casella sull'isola dei ...

L’Isola dei Famosi : Chiara Nasti ironizza su Alessia Mancini : Chiara Nasti all’Isola dei Famosi fa una battuta velenosa su Alessia Mancini Pare davvero che Alessia Mancini non stia particolarmente simpatica a molte delle naufraghe della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Difatti la popolare showgirl, già nei giorni passati nel residence prima che iniziasse il reality show condotto da Alessia Mancini, ha litigato furiosamente con Cecilia Capriotti. La ragione? Quest’ultima ha ...

Chiara Nasti contro Alessia Mancini : 'Uno scorfano - guardatela in acqua' : Chiara Nasti è sull'isola dei Pejor, lontana da Alessia Mancini, ma questo non le ha impedito di nominare l'ex letterina dandole apertamente dello 'scorfano'. Entrambe sono naufraghe a L'Isola dei ...

Isola dei Famosi - il maltempo sconvolge i naufraghi : Chiara Nasti ha una crisi di pianto : L'Isola dei Famosi è in preda al maltempo. Sembra, infatti, che da giorni non faccia che piovere in Honduras e il gruppo dei Pejor, i naufraghi finiti sulla spiaggia meno confortevole, non ha un tetto ...