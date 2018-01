Francesca Cipriani e l’attacco di panico - lo psiChiatra che la visitò : ‘Presenta ansia e depressione’ : Nella puntata di Pomeriggio 5 del 30 gennaio si parla dell’episodio di panico avuto da Francesca Cipriani nella prima puntata dell’Isola dei Famosi, quando cominciò a urlare all’elicotterista di abbassarsi per la paura di tuffarsi in mare da quell’altezza. In molti non avevano creduto all’attacco di panico. Ecco quindi spiegata la presenza in studio di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, con due ...

"Francesca Cipriani ha un danno psiChico" : il certificato del medico a "Pomeriggio 5" e la madre querela Malgioglio : "Francesca Cipriani ha un danno psichico del 6% al suo senso di adattamento e frequenti attacchi di panico": questo è il responso dei medici psichiatri che hanno in cura l'ex...

"Chi" pubblica la foto di matrimonio di Francesca Barra e Claudio Santamaria : "Siamo volati a Las Vegas in un giorno libero" : Si sono sposati in gran segreto lo scorso novembre, ma solo adesso c'è la "prova". Chi pubblica in esclusiva lo scatto che ritrae Francesca Barra e Claudio Santamaria il giorno del matrimonio. La giornalista, neo candidata alla Camera per il Partito Democratico, ha raccontato: "Lo scorso novembre eravamo a Los Angeles perché Claudio doveva presentare un cortometraggio. La produzione ci ha dato un giorno di libertà, ...

Chi è Francesca Cipriani? Biografia - età e vita privata della concorrente dell'Isola dei famosi 2018 : Chi è Francesca Cipriani? Come naufraga dell'Isola dei famosi 2018 sta divertendo il pubblico di Canale 5, ma molti la ricorderanno come concorrente del Grande Fratello. Sono più di dieci anni che la vediamo in televisione e non ha mai perso il sorriso, seppure qualcuno la reputi un po' troppo eccentrica e sopra le righe. Ma chi è davvero? Per conoscerla meglio abbiamo preparato questo speciale con Biografia e vita privata di Francesca Cipriani: ...

I NOMINATI - ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Nadia - Francesca e Rosa : perché e Chi risChia di essere eliminata : Nadia Rinaldi, Francesca Cipriani e Rosa Perrotta sono le nominate della seconda puntata dell'ISOLA dei FAMOSI 2018? Chi sarà eliminata la prossima settimana?(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 07:02:00 GMT)

Elena Morali / Chi è la nuova naufraga? Grande gioia per Francesca Cipriani (Isola dei Famosi 2018) : Elena Morali, la ''naufraga fantasma'' ha già rapito il pubblico di Canale 5. Presto il matrimonio con Scintilla alias Gianluca Furbelli, ma prima il reality. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 00:33:00 GMT)

STEFANO DE MARTINO / Francesca Cipriani "ha due cocChi..." (Isola dei Famosi 2018) : STEFANO De MARTINO, inviato dell'Isola dei Famosi 2018, riceve la benedizione di Maria De Filippi, che l'ha lanciato come ballerino professionista e conduttore ad Amici(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 23:34:00 GMT)

ROMANZO FAMIGLIARE 2/ Anticipazioni la seconda stagione ci sarà? Difficile il bis di Francesca ArChibugi : ROMANZO FAMIGLIARE 2, la seconda stagione ci sarà? Il successo ottenuto dalla fiction con Vittoria Puccini, Guido Caprino e Giancarlo Giannini lasciano speranze.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 20:40:00 GMT)

Giorgio Moroder commenta i Grammy in diretta con Vic - Ale Lippi e Francesca MiChielin : ... in onda nella notte fra domenica 28 e lunedì 29 gennaio, Vic , Ale Lippi e Francesca Michielin hanno raggiunto al telefono Giorgio Moroder , gigante della musica italiana nel mondo e padre della ...

OcChi puntati su Francesca Cipriani - a causa di un malore Video : L’#Isola dei Famosi è iniziata da soli 3 giorni, ma promette gia' spettacolo. Tante le cose accadute in soli tre giorni. Ci sono gia' due squadre: i migliori e i peggiori. Simpatie nascenti e addirittura i primi flirt, quello tra Francesco Monte ex tronista e Paola Di Benedetto, la bellissima Madre Natura di Ciao Darwin. Ma non solo, tra risate e primi screzi è accaduto un fatto che per un paio d’ore ha tenuto davvero tutti, col fiato sospeso. ...

Francesca MiChielin la nuova avventura live nei club di tutta italia : ... l'unica piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online: ai 50 alberi già piantati da Francesca e Treedom, se ne sono aggiunti altri 10 grazie allo streaming ...