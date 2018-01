Chelsea e Conte | storie tese Luis Enrique il successore?

Tensione Conte-Chelsea : 'Alleno quelli che ho' : Assicura di essere felice al Chelsea, ma la sua espressione mesta e rabbuiata non potrebbe essere più rivelatrice. Il futuro di Antonio Conte è lontanissimo da Londra. Resta solo da capire quando si ...

Dzeko-Chelsea - una ripicca del club nei confronti di Conte può far saltare tutto : i dettagli : Dzeko-Chelsea, GLI AGGIORNAMENTI – Edin Dzeko sta dimostrando di essere ancora totalmente concentrato sulla Roma. Il bosniaco questa mattina è stato il primo a varcare i cancelli di ‘Trigoria’: la voglia di allenarsi e di dare il massimo per il club giallorosso è rimasta intatta. Intato la trattativa per il suo trasferimento al Chelsea nelle ultime ore si è complicata notevolmente. L’ex City non vuole schiodarsi dalla sue ...

Chelsea - Conte ‘chiama’ Dzeko ed Emerson con messaggi alla società : “organico ristretto” : Continuano le lamentele di Antonio Conte per l’organico ristretto del suo Chelsea. Il tecnico leccese, dopo l’eliminazione dalla Carabao Cup per mano dell’Arsenal, si è sfogato mandando messaggi alla società, ‘chiamando’ di fatto Dzeko ed Emerson: “Quando l’organico non è sufficientemente vasto devi giocare sempre con gli stessi giocatori, in questa stagione ho fatto molto turnover, anche perché sarebbe ...

Chelsea - Conte si sfoga : 'Non decido io sul mercato' : LONDRA (Inghilterra) - Antonio Conte e il Chelsea appaiono sempre più lontani, condannati - almeno fino al termine della stagione - ad una convivenza forzata. Dopo l'eliminazione dalla Coppa di Lega, ...

Conte contro il Chelsea : 'Il mercato? Non posso decidere niente' : LONDRA - Antonio Conte e il Chelsea appaiono sempre più lontani, condannati - almeno fino al termine della stagione - ad una convivenza forzata. Dopo l'eliminazione dalla Coppa di Lega, il manager ...

Chelsea - Antonio Conte usa la Serie A come supermarket : sei acquisti : La tanto bistrattata e mediocre Serie A è il serbatoio da cui pescare per costruire una grande squadra di Premier. Con l'approdo di Dzeko (31) e Emerson Palmieri (23) che sembra ormai in dirittura d'...

Conte : la telefonata che ha convinto Dzeko a trasferirsi al Chelsea : ... secondo le indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, in cui il tecnico ha espresso tutta la bontà del progetto tecnico che ruoterebbe intorno a Edin Dzeko , nel momento del suo approdo a ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA : Dzeko-Chelsea - Conte glissa : “Non so nulla”. Mascherano-Barcellona - è addio; Zarate-Fiorentina ritorno di fiamma? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di martedì 23 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, lunedì 22 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Chelsea - Conte fa catenaccio su Dzeko : 'Non so nulla' : Ore decisive per lo sbarco di Edin Dzeko a Londra, ma Antonio Conte preferisce fare catenaccio e non si sbilancia. Alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa di Lega contro l'Arsenal, il ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA : Dzeko-Chelsea - Conte glissa : “Non so nulla”. Mascherano-Barcellona - è addio : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, lunedì 22 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 16.54 ...

Chelsea - Conte : "Dzeko ed Emerson? Non so - se ci saranno novità saprete..." : "Non lo so, quando il club avrà notizie, lo saprete". Antonio Conte, tecnico del Chelsea, alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa di Lega inglese contro l'Arsenal (andata 0-0), risponde ...

DZEKO E EMERSON PALMIERI AL Chelsea? / Calciomercato Roma - parla Conte : io non so nulla : DZEKO e EMERSON al CHELSEA? Pare ormai chiuso l'affare di Calciomercato che porterà i due giocatori della Roma alla corte di Antonio Conte. Mancano pochi dettagli burocratici.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 15:23:00 GMT)

“Dzeko in arrivo al Chelsea?” Ecco la risposta di Antonio Conte : “Non lo so, quando il club avra’ notizie, lo saprete”. Cosi’ Antonio Conte, tecnico del Chelsea, alla vigilia del match di ritorno della semifinale di Coppa di Lega inglese contro l’Arsenal (andata 0-0), risponde alla domanda sulla possibilita’ dell’imminente arrivo dalla Roma di Edin Dzeko e del suo compagno Emerson Palmieri. Il tecnico italiano ha anche parlato dell’importante della sfida contro ...

Dzeko a Londra da Conte : tutto fatto col Chelsea : Dzeko a Londra da Conte: tutto fatto col Chelsea Prima o dopo la partita contro la Samp? Ormai è questo il dubbio sul futuro di Edin Dzeko: di certo lascerà la Roma, destinazione Londra per vestire la maglia del Chelsea, da capire resta esattamente quando. Lo sapremo oggi quando Di Francesco in conferenza parlerà del […] L'articolo Dzeko a Londra da Conte: tutto fatto col Chelsea sembra essere il primo su NewsGo.