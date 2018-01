Chelsea | c' è l' accordo con l' Arsenal per Giroud Affare a tre col Borussia Dortmund

Roma - nessun accordo tra Dzeko e il Chelsea : l’agente discute con i Blues : Roma , nessun accordo tra Dzeko e il Chelsea : l’agente discute con i Blues Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma , nessun accordo TRA Dzeko E IL Chelsea – Sono ore molto calde per la Roma . In attesa di scendere in campo questa sera contro la Sampdoria, a tenere banco è indubbiamente il mercato in uscita. Edin Dzeko sembra ormai ad un passo ...

Roma-Chelsea - c'è l'accordo per Dzeko e Emerson Palmieri : La Roma di Eusebio Di Francesco ieri sera ha faticato e non poco a Milano contro l'Inter del grande ex Luciano Spalletti. I giallorossi stavano per vincere la partita ma all'86' una zuccata di Vecino ha reso vano il gol iniziale di Stephan El Shaarawy. Se il Faraone, ex Milan, è stato uno dei migliori della Roma, lo stesso non si può dire per il gigante bosniaco Edin Dzeko che non è mai riuscito a rendersi pericoloso, annullato ...