Che Tempo Che Fa - Emma Marrone : 'Essere Qui contiene 30 volte una parola' : In data 28 gennaio 2018, è avvenuta la messa in onda dell'attesa ospitata televisiva di una delle cantanti italiane più amate dal grande pubblico, registratasi nel celebre studio di 'Che Tempo che fa', un programma condotto da Fabio Fazio. Emma live a 'Che Tempo che fa': la presentazione di 'Essere Qui' La scorsa domenica, in prima serata su Rai 1, è stata trasmessa la nuova puntata di 'Che Tempo che fa', un programma condotto da Fabio Fazio con ...

Ascolti tv - vince Che Tempo che fa con oltre 4 - 4 milioni di telespettatori : Che tempo che fa su Rai1 vince la gara agli Ascolti del 28 gennaio con 4 milioni 477mila telespettatori e uno share del 17.00%. La seconda parte con il Tavolo degli ospiti ha registrato 2 milioni 842mila telespettatori e il 16.6% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 La Scorta di Borsellino, Emanuela Loi per il ciclo Liberi Sognatori ha ottenuto 3 milioni 460mila spettatori e il 14.27% di share. La serata televisiva prevedeva su Rai2 un ...

Che Fuori Tempo Che Fa : ospiti di oggi 29 gennaio 2018 : Nella puntata di oggi sono attesi Costacurta, Valeria Marini, il Mago Forest, Aldo Vitali e Giorgio Tavecchio.

Ascolti TV | Domenica 28 gennaio 2018. Che Tempo Che Fa 17%-16.6% - Liberi Sognatori 14.3%. Domenica In da incubo (11%-8.5%) - Domenica Live 23.8% (con Lecciso) 15.5% (con Renzi) : Fabio Fazio e Gianluigi Buffon Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.477.000 spettatori pari al 17% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.842.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale 5 per il ciclo Liberi Sognatori – La Scorta di Borsellino, Emanuela Loi ha raccolto davanti al video 3.460.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.920.000 spettatori (7.1%) ...

Ascolti : Che Tempo che fa rivince - Domenica Live senza rivali : Ascolti tv di Domenica 28 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di Domenica 28 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso Che tempo che fa con Fabio Fazio. Risultati? 4.477.000 spettatori (16,99% di share) e 2.842.000 (16,6%) per Il Tavolo. Su […] L'articolo Ascolti: Che tempo che fa rivince, Domenica Live senza rivali proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv ieri - ‘Che Tempo fa’ vs ‘La scorta di Borsellino – Emanuela Loi’ | Auditel 28 gennaio 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? A totalizzare il miglior risultato di share sarà stato Rai 1 con ‘Che fuori tempo che fa’ con i suoi numerosi ospiti o il film tv ‘La scorta di Borsellino Emanuela Loi‘? Scopriamolo assieme continuando a leggere questo articolo relativo ai dati Auditel del 28 gennaio 2018. Ascolti tv ieri, 28 gennaio **Dati Auditel disponibili alle ore 10.15** Rai 1. Decisamente importante il ...

GIORGIO TAVECCHIO/ Il kicker campione di Nfl amatissimo negli Stati Uniti (Che fuori tempo Che fa) : GIORGIO TAVECCHIO, il noto kicker milanese è un campione di Nfl amatissimo negli Stati Uniti d'America. Il suo successo e le fatiche per arrivare a grandi risultati. (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 08:57:00 GMT)

ALESSANDRO COSTACURTA/ L’ex difensore del Milan prepara gli Europei Under 21 (Che fuori tempo Che fa) : ALESSANDRO COSTACURTA, ex difensore del Milan, sarà ospite questa sera della puntata di Che fuori tempo che fa. Ora è Presidente del Comitato organizzatore degli Europei Under 21 del 2019(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 08:06:00 GMT)

VALERIA MARINI/ La sorpresa alla mamma Gianna Orrù per il suo compleanno (Che fuori tempo Che fa) : VALERIA MARINI, ospite nel salotto di Fabio Fazio racconterà il momento d'oro in cui festeggia gli anni la mamma Gianna Orrù. Un progetto professionale al via? (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 07:48:00 GMT)

Che Tempo CHE FA/ Pagelle 28 gennaio : da Liliana Segre a Gigi Buffon : Serata istituzionale a Che TEMPO che fa, che ospita tre eccellenze indiscusse del panorama socio-culturale italiano: Liliana Segre, Carlo Cracco e Gigi Buffon.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 07:00:00 GMT)