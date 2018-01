Che cos’è il collirio Montalcini appena approvato in Italia

Cos’è la storia di Sky Che passerà dalla parabola allo streaming : È una notizia che è circolata oggi sui giornali, ma è solo parzialmente fondata The post Cos’è la storia di Sky che passerà dalla parabola allo streaming appeared first on Il Post.

Cos’è il codice Aadhaar e perché non piace a Edward Snowden : (Foto: Barton Gellman/Getty Images) Dalla non esistenza per le istituzioni a un’esistenza totalmente sotto gli occhi di banche e governi. Nessuna via di mezzo. È questo genere di controllo che Edward Snowden sta cercando di portare all’attenzione pubblica: la sua battaglia si scaglia contro l’Aadhaar, un codice che identifica i cittadini indiani: composto da 12 cifre, è correlato a dati biometrici (come l’impronta ...

Cos’è il codice Aadhaar e perché non piace a Edward Snowden : (Foto: Barton Gellman/Getty Images) Dalla non esistenza per le istituzioni a un’esistenza totalmente sotto gli occhi di banche e governi. Nessuna via di mezzo. È questo genere di controllo che Edward Snowden sta cercando di portare all’attenzione pubblica: la sua battaglia si scaglia contro l’Aadhaar, un codice che identifica i cittadini indiani: composto da 12 cifre, è correlato a dati biometrici (come l’impronta ...

Vulvodinia - tra dolore e sessualità : ecco cos’è e perché è difficile diagnosticarla : “Provare dolore durante i rapporti sessuali è un’esperienza che accomuna un numero considerevole di donne, donne che fino a non molto tempo fa non avrebbero potuto nemmeno dare un nome al proprio problema, tanto erano scarse le conoscenze e gli sforzi in materia“, spiega Elisa Sipio, ginecologa del Centro medico Santagostino. “È solo negli ultimi venti anni che la comunità medica ha iniziato ad affrontare il tema del dolore ...

Che cos’è e come funziona WhatsApp Business : Attesa da tempo, WhatsApp Business è ora tra noi, e la sorpresa è che l’Italia sia uno dei paesi in cui la nuova versione arriva per prima, insieme a Stati Uniti, Regno Unito, Messico e Indonesia, con il rilascio globale che avverrà nel corso delle prossime settimane. L’applicazione apre così alle aziende offrendo loro alcune funzioni su misura, che si differenziano dalla versione standard. In Italia, l’app acquisita quasi quattro anni fa da ...

La «droga dello stupro» : ecco Che cos’è : Le hanno fatto perdere i sensi, «sedandola» con una grande quantità di drink in cui era stata sciolta una sostanza stupefacente. Poi l’hanno violentata fino alle 5 del mattino. Tre uomini si sono accaniti su una 22enne, una ragazza di Milano, come loro, con cui hanno trascorso una serata al pub. Le telecamere del locale, le tracce dei telefonini e le prove del Dna hanno inchiodato gli aguzzini. I tre, che hanno 47, 28 e 21 anni, sono finiti in ...

Che cos’è e come funziona WhatsApp Business : Attesa da tempo, WhatsApp Business è ora tra noi, e la sorpresa è che l’Italia sia uno dei paesi in cui la nuova versione arriva per prima, insieme a Stati Uniti, Regno Unito, Messico e Indonesia, con il rilascio globale che avverrà nel corso delle prossime settimane. L’applicazione apre così alle aziende offrendo loro alcune funzioni su misura, che si differenziano dalla versione standard. In Italia, l’app acquisita quasi quattro anni fa da ...

Digital Mindfulness - Che cos’è e come si fa : Prendersi una pausa da mail, sms, social è complicato. Chi più, chi meno, siamo un po’ tutti dipendenti dal mondo Digitale. Lo è un terzo degli italiani. A rivelarlo è uno studio internazionale condotto da Gfk su un campione di 22 mila persone in ben 17 Paesi del mondo. Per il 42% essere connessi è fondamentale. Ben il 29% ammette di avere problemi di dipendenza mentre il 34% ha difficoltà a prendersi una pausa da smartphone, PC e tablet. Eppure ...

Cos’è Okiru - il malware Che mette a rischio i dispositivi connessi : (Immagine: pixabay) Okiru è il malware che sta dando preoccupazioni agli esperti di sicurezza, sia per le sue capacità sia per il potenziale di propagazione. Infetta i dispositivi con a bordo processori ARC (Argonaut Risc Core), utilizzati praticamente in ogni ambito dell’Internet of Things (IoT), automotive inclusa. Scoperto dal team di ricerca malwareMustDie, si presenta come una variante evoluta di Mirai, malware utilizzato lo scorso autunno ...

Che cos’è – o sarebbe – il “Piano Kalergi” : Storia della teoria del complotto cara all'estrema destra – Salvini compreso – secondo cui dietro l'immigrazione ci sarebbe un complotto organizzato dalle élite europee The post Che cos’è – o sarebbe – il “Piano Kalergi” appeared first on Il Post.

Cos’è Okiru - il malware Che mette a rischio i dispositivi connessi : (Immagine: pixabay) Okiru è il malware che sta dando preoccupazioni agli esperti di sicurezza, sia per le sue capacità sia per il potenziale di propagazione. Infetta i dispositivi con a bordo processori ARC (Argonaut Risc Core), utilizzati praticamente in ogni ambito dell’Internet of Things (IoT), automotive inclusa. Scoperto dal team di ricerca malwareMustDie, si presenta come una variante evoluta di Mirai, malware utilizzato lo scorso autunno ...

Cos’è HQ Trivia - il quiz per smartphone Che va forte negli Stati Uniti : E si comincia a parlarne anche in Italia: è diverso dagli altri perché le domande le fa un presentatore in diretta e si vincono soldi veri The post Cos’è HQ Trivia, il quiz per smartphone che va forte negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Cos’è la presunta obsolescenza programmata di Apple (e perché la Francia ha aperto un’inchiesta) : La storia è questa: con uno dei recenti aggiornamenti software di iOS, Apple ha intenzionalmente rallentato le prestazioni degli iPhone datati, in determinate circostanze. Il motivo? Ufficialmente è quello di preservare il più possibile la durata della batteria consumata da centinaia di cicli di ricarica, abbassando le richieste energetiche del processore e permettendo ancora alle persone di usare lo smartphone per le operazioni più comuni, ...

Blizzard : Che cos’è la furia più spietata dell’inverno : Si definisce Blizzard una tempesta che porta venti sostenuti o raffiche di vento di 55 km/h o oltre e una visibilità inferiore ai 400 metri per tre ore consecutive, secondo una definizione di AccuWeather. Anche se alcune Blizzard possono produrre tassi di neve di 5-15 cm all’ora, i tassi di neve non sono necessari per una tempesta di questa natura. La neve non deve accumularsi e nemmeno cadere giù dal cielo per avere una Blizzard ufficiale. Essa ...