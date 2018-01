Cecilia Rodriguez ha scritto un messaggio a Francesco Monte prima dell’Isola dei Famosi?

La Bimba vestita da Cecilia Rodriguez nell’armadio/ Carnevale o no - aveva ragione Jannacci… : Tra le nuove maschere di Carnevale di quest'anno si segnala Cecilia Rodriguez che esce dall'armadio come da nota puntata del Grande Fratello, ma protagonista è una Bimba di meno di 10 anni(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 19:12:00 GMT)

Francesco Moser denigra Cecilia Rodriguez davanti Ignazio : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez , è tornata a “Verissimo” ma a sorprendere tutti è stato Francesco Moser che tra una frase e un sorriso ha asfaltato Cecilia e pure il figlio visibilmente in imbarazzo. L’opinione? Due fannulloni. Perfino Silvia Toffanin, vestita come un dalmata, è rimasta sorpresa dalla schiettezza del campione di ciclismo. Cecilia e Ignazio entrano belli e sorridenti, confermano di essere molto innamorati e un ...

Cecilia Rodríguez e Barbara d’Urso nello stesso posto : i VIDEO : Barbara d’Urso insieme a Cecilia Rodríguez alla stessa festa nello stesso posto , ma a distanza di sicurezza, si presuppone. Barbara d’Urso e Cecilia Rodríguez hanno preso parte durante la serata di ieri al medesimo evento a tema cubano, come hanno mostrato attraverso le loro Instagram Stories. La conduttrice napoletana ha infatti caricato dei VIDEO in cui è apparsa una band su un palco e poi delle ballerine con un costume tutto ...

Francesco Monte/ Bacio segreto con Paola Di Benedetto per fa ingelosire Cecilia Rodriguez? (Isola dei Famosi) : Francesco Monte è sempre più vicino a Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi 2018, ma c'è chi crede che si tratti di una strategia per far ingelosire Cecilia Rodriguez. (Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 05:40:00 GMT)

Verissimo : Gigi d'Alessio parla della Tatangelo - Francesco e Ignazio Moser con Cecilia Rodriguez : La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand Verissimo sabato 27 gennaio con Alessia Marcuzzi Saranno in studio anche ...