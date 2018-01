Cecilia Rodríguez e Barbara d’Urso nello stesso posto | i VIDEO

FRANCESCO MONTE / Si è davvero dimenticato di Cecilia Rodriguez? (Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCO MONTE, l'ex tronista di Uomini e Donne in Honduras ha davvero dimenticato Cecilia Rodriguez? Il flirt con Paola Di Benedetto rapisce tutto il web. (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 07:10:00 GMT)

Cecilia RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER?/ Il padre di lui lancia una frecciatina dopo l'altra (Verissimo) : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO Moser ospiti di Verissimo condotto da Silvia Toffanin: le frecciatine del padre di lui, una stoccata dopo l'altra per il figlio e la fidanzata.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 09:33:00 GMT)

Francesco Monte/ Bacio segreto con Paola Di Benedetto per fa ingelosire Cecilia Rodriguez? (Isola dei Famosi) : Francesco Monte è sempre più vicino a Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi 2018, ma c'è chi crede che si tratti di una strategia per far ingelosire Cecilia Rodriguez. (Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 05:40:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - presto un figlio?/ L'argentina vuole aspettare "qualche anno" (Verissimo) : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti di Verissimo condotto da Silvia Toffanin: la coppia è andata a convivere e racconterà in studio tutte le novità della relazione.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 18:50:00 GMT)

Cecilia RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER / "Sposarci? Ora è presto - magari un figlio..." (Verissimo) : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER ospiti di Verissimo condotto da Silvia Toffanin: la coppia è andata a convivere e racconterà in studio tutte le novità della relazione.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 17:00:00 GMT)

Verissimo : Gigi d'Alessio parla della Tatangelo - Francesco e Ignazio Moser con Cecilia Rodriguez : La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand Verissimo sabato 27 gennaio con Alessia Marcuzzi Saranno in studio anche ...

Francesco Moser / Avrà fatto “pace” con Cecilia Rodriguez? (Verissimo) : Francesco Moser ospite di Verissimo insieme al figlio Ignazio e alla fidanzata di lui, la modella argentina Cecilia Rodriguez, cosa racconterà a Silvia Toffanin?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 07:36:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Dalla convivenza a Francesco Monte in Honduras (Verissimo) : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti di Verissimo condotto da Silvia Toffanin: la coppia è andata a convivere e racconterà in studio tutte le novità della relazione.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 07:01:00 GMT)

Verissimo/ Ospiti e anticipazioni : Gigi D'Alessio - Cecilia Rodriguez e Ignazio in studio : Verissimo, anticipazioni e Ospiti del 27 gennaio: chi verrà intervistato nel salotto di Silvia Toffanin? Da Ignazio e Francesco Moser a Cecilia Rodriguez, Mara Venier e Rovazzi.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 05:30:00 GMT)

A Verissimo Mara Venier - Stefano De Martino - Ignazio Moser-Cecilia Rodriguez e Rovazzi - a Tv Talk Cristiano Malgioglio… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda sabato 27 gennaio. Ospite di Gulp Music del 27 gennaio 2018 Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino. Ospite Sfera Ebbastsa, re della Trap all’italiana e tra i più amati dai giovanissimi. Il rapper presenta il nuovo album Rock Star, i nuovi […] L'articolo A Verissimo Mara Venier, Stefano De Martino, Ignazio Moser-Cecilia Rodriguez e Rovazzi, a Tv Talk Cristiano ...

Francesco Moser a Verissimo : “Ignazio e Cecilia Rodriguez? Pensavo che sarebbe finita dopo il GF Vip…” : A Verissimo, in onda sabato 27 gennaio dalle 16 su Canale 5, sono ospiti per la prima volta insieme l’ex campione di ciclismo Francesco Moser, suo figlio Ignazio e la fidanzata, conosciuta nella Casa del GF Vip, Cecilia Rodriguez. Ecco cosa dichiara Moser senior. Francesco Moser a Verissimo con il figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez: […] L'articolo Francesco Moser a Verissimo: “Ignazio e Cecilia Rodriguez? Pensavo che sarebbe finita ...

Francesco Monte - business?/ Lory Del Santo : "Cecilia Rodriguez mi ha detto 'sai - aveva bisogno di lavorare'" : Francesco Monte è partito per dimenticare la delusione in amore? Cecilia Rodriguez è convinta di no e Lory Del Santo lo svela a Mattino 5 parlando di Isola dei Famosi 2018(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 10:41:00 GMT)

BARBARA D'URSO / Scende in difesa di Francesco Monte e lancia una nuova frecciatina a Cecilia Rodriguez : BARBARA D'URSO lancia una nuova frecciatina a Cecilia Rodriguez, esprimendo il suo punto di vista su un possibile flirt di Francesco Monte a L'Isola dei famosi.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 08:38:00 GMT)

Barbara D'Urso : frecciatine velenose per Romina Power e Cecilia Rodriguez Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di #Gossip, che ha appena visto Jeremias Rodriguez fare delle confessioni su Stefano De Martino [Video]. Le ultime novita' rivelano che #Barbara D'Urso ha lanciato delle frecciatine velenose contro #Romina Power e Cecilia Rodriguez, l'ex fidanzata di Francesco Monte. Barbara D'Urso: frecciatina velenosa contro Romina Power Si è concluso da poche ore un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, il ...